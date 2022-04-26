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TIMETURK / GENEL / Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı? Koronavirüs ile mücadelenin simgelerinden olan maske şartı geçtiğimiz aylarda esnetilmişti. Maskenin tamamen hayatımızdan çıkması beklenirken kritik Bilim Kurulu Toplantısı 26 Nisan'da yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske yasaklarında yeni kararların alınması beklenirken öğrenciler okullarda maske yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-04-26 13:47:18
Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı?

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? İlkokul, ortaokul, lisede derse maskesiz girilir mi? Maske yasağı nerelerde kalktı? Koronavirüs ile mücadelenin simgelerinden olan maske şartı geçtiğimiz aylarda esnetilmişti. Maskenin tamamen hayatımızdan çıkması beklenirken kritik Bilim Kurulu Toplantısı 26 Nisan'da yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske yasaklarında yeni kararların alınması beklenirken öğrenciler okullarda maske yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği son Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. 26 Nisan'a ertelen toplantı öncesi vatandaşlar maske yasağının nerelerde kalktığı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." dedi. 2020 yılından bu yana tüm dünyanın belası haline gelen pandeminin sonlarına gelindi.

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda maske yasaklarına dair önemli kararların alınması bekleniyor. Bunlardan biri de okullarda, kamu kurumlarında, hastanelerde, marketlerde vve toplu taşımada maske yasağının kaldırılması. Milyonlarca öğrencinin her gün her saat taktığı maskelerin bundan sonra uygulanıp ıygulanmayacağı Bilim Kurulu Toplantısı sonunda yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada maske yasaklarında yeni esnemelerin olabileceğini dile getirmişti. Koca "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz." demişti. Okullarda maske yasağının kalkıp kalkmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Maske kullanımı geçtiğimiz ay esnetilmişti

Geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmamsına karar verilmişti.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. .

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