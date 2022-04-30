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TIMETURK / GENEL / Marmaray bayramda ücretsiz mi? Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı? Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz?

Marmaray bayramda ücretsiz mi? Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı? Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz?

Marmaray bayramda ücretsiz mi? Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı? Marmaray hangi günler bedava? Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz? Ramazan bayramını İstanbul'da geçirecek olanlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbulluların sıkça kullandığı Marmaray seferlerine ilişkin de açıklama geldi. Açıklamaya göre Marmaray bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

2 Saat Önce
2022-04-30 12:10:22
Marmaray bayramda ücretsiz mi? Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı? Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz?

Marmaray bayramda ücretsiz mi? Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı? Marmaray hangi günler bedava? Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz? Ramazan bayramını İstanbul'da geçirecek olanlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbulluların sıkça kullandığı Marmaray seferlerine ilişkin de açıklama geldi. Açıklamaya göre Marmaray bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlaaycak. Ramazan bayramını İstanbul'da geçirecek olanlar akraba ziyaretleri için ve kenti gezmek için toplu taşıma araçarını kullanacak. İstanbul'da İETT otobüs seferlerinin bayram boyunca ve 1 Mayıs arife günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da her gün binlerce yolcuyu taşıyan Marmaray'ın bayramda ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Marmaray bayramda ücretsiz mi?

Marmaray seferleri 2 Mayıs ile 4 Mayıs arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Marmaray seferlerinin bedava olması bayramda İstanbul'da olanları sevindirdi. Uzun mesafe yolculuğunun en konforlusu olan Marmaray ile İstanbul'un bir ucundan diğerine kesintisiz seyehat yapılabiliyor.

Marmaray 1 Mayıs arife günü bedava mı?

İstanbul'da İETT seferleri 1 Mayıs arife günü de ücretsiz olacak. Ancak Marmaray seferleri 1 Mayıs'ta ücretli olacak. 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta İETT ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Marmaray 4 Mayıs'ta saat kaça kadar ücretsiz?

Marmaray seferleri 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e ücretsiz olacak. 5 Mayıs Perşembe günü Marmaray ve İETT otobüsleri ücretli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Marmaray nedir?

Marmaray, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstünde üçüncü bir hat inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır. Bu trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.

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