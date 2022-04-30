Avrasya Tüneli Bayramda ücretsiz mi? Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı? Ramazan bayramı Avrasya Tüneli ücretli mi, indirimli mi? İstanbulluların sıkça kullandığı Avrasya Tüneli'nin Ramazan bayramı boyunca ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu sürücüler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar Ramazan bayramında hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını belirtmişti. Peki bayramda ücretsiz yollar arasında Avrasya Tüneli var mı?

Avrasya Tüneli Bayramda ücretsiz mi? Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı? Ramazan bayramı Avrasya Tüneli ücretli mi, indirimli mi? İstanbulluların sıkça kullandığı Avrasya Tüneli'nin Ramazan bayramı boyunca ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğu sürücüler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar Ramazan bayramında hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını belirtmişti. Peki bayramda ücretsiz yollar arasında Avrasya Tüneli var mı?

Ramazan bayramı bu sene 2 Mayıs 2022'de başlıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Kovid-19 kısıtlamaları olmadan bir bayram geçirecek. Ramazan bayramında İstanbul'da hangi yolların ve köprülerüm ücretsiz olacağı merak ediliyor. Peki İstanbul'da Avrasya Tüneli bayramda ücretli mi?

Avrasya Tüneli Bayramda ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için ücretsiz geçiş kararı bu tüneli kapsamıyor.

Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç Karayolları sorumluluğundaki yol ve köprüler ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli ise ücretli hizmet verecek.

Avrasya Tüneli 2022 ücretleri ne kadar?

Tünelin geçiş ücreti iki yönlü alınmakla birlikte; 2022 yılı otomobiller için tek geçiş ücreti 05:00-23:59 saatleri arası ₺53,00 00:00-04.59 saatleri arası ₺26,50 , minibüsler için 05:00-23:59 saatleri arası ₺79,50 00:00-04.59 saatleri arası ₺39,75.

Avrasya Tüneli nedir?

Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi'nde Kumkapı ile D-100 Karayolu'nda Koşuyolu mevkii güzergâhında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan karayolu tünelidir. Toplam güzergâh tünel ve bağlantı yolları ile 14,6 kilometredir. Kumkapı ile Koşuyolu arasında yoğun trafikte 100 dakikaya varan seyahat süresinin 5 dakikaya kadar indirilmesi hedeflenmiştir.

İstanbul Boğazı'nda üç köprü ve bir arabalı feribotla beraber alternatif bir karayolu geçişi sağlamak amacıyla, Marmaray'ın 1,2 kilometre kadar güneyinde inşa edilen proje mevcut üç köprünün ve arabalı feribotun trafik yüklerini paylaşarak İstanbul'a daha dengeli bir şehir içi ulaşımı sağlanması beklenmektedir. İstanbul'da Marmaray tüp geçidinden sonra ikinci deniz altı tünelidir. Tünelin ismi için hükümet yetkilileri halk oylaması ile belirleneceği belirtilip, resmi adresinden 10 aralık tarihine kadar oylaması yapılması istenmiştir. Fakat 11 Aralık'ta yetkililer sitedeki oylama sonucunu açıklamayıp, konunun çarpıtıldığı gerekçesiyle paylaşmamışlardır. İsim değiştirilmeyerek aynı olarak "Avrasya Tüneli" adı altında 20 Aralık'ta tünelin açılışı yapılmıştır. .