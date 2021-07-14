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TIMETURK / GENEL / Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde denize girilir mi?

Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde denize girilir mi?

Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde denize girilir mi? Marmara Denizi'nde deniz salyası bitti mi? Marmara Denizi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) yakın zamanın en kötü çevre felaketi olarak yorumlanmıştı. Müsilajla mücadele kapsamında sevindiren haberler gelmeye başladı. Denizin üstünü kaplayan müsilaj tabakası temizlendi. Bakan Kurum da müsilajla mücadele kapsamında yaptığı açıklamada Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmadığını açıkladı. Marmara'da denize girmek isteyen vatandaşlar da Marmara müsilajdan temizlendi mi sorusunu soruyor. Peki Marmara Denizi'nde denize girilir mi? Marmara'da plajlarda müsilaj var mı?

2 Saat Önce
2021-07-14 14:20:10
Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde denize girilir mi?

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Marmara'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde denize girilir mi? Marmara Denizi'nde deniz salyası bitti mi? Marmara Denizi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) yakın zamanın en kötü çevre felaketi olarak yorumlanmıştı. Müsilajla mücadele kapsamında sevindiren haberler gelmeye başladı. Denizin üstünü kaplayan müsilaj tabakası temizlendi. Bakan Kurum da müsilajla mücadele kapsamında yaptığı açıklamada Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmadığını açıkladı. Marmara'da denize girmek isteyen vatandaşlar da Marmara müsilajdan temizlendi mi sorusunu soruyor. Peki Marmara Denizi'nde denize girilir mi? Marmara'da plajlarda müsilaj var mı?

Maramara'da denize girmek isteyenlere güzel haber geldi. Müsilaj nedeniyle uzun süre Marmara'da plajlara gidemeyen vatandaşlar gelen haberlerle sevindi. Müsilajla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Marmara'da müsilaj bitti mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aylardır başta Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorunuyla ilgili açıklama yaptı. "Yüzme alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler" diyen Bakan Kurum, Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmadığını açıkladı. Müsilajın orta kademede sıkıştığını belirten Bakan Kurum, "Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor" dedi.

Müsilaj nedir?

Deniz salyası, deniz müsilajı ya da deniz sümüğü denizlerde görülen sümük benzeri organik maddeler topluluğudur. Kremsi ve jelatinimsi olabilen bu topluluklar genellikle zararlı değildir, ancak E. coli bakterisi dahil olmak üzere bazı virüsleri ve bakterileri kendisine çekebilir ve altında kalan deniz yaşamını boğan bir örtü haline gelebilir. Akdeniz'de sıklıkla görülen bu örtü daha uzak sulara doğru yayılmaktadır. Müsilaj, Kaykay[3] ya da Deniz Salyası ismi ile de bilinmektedir. Ayrıca deniz altı faylarından çıkan sülfür gazlarının yoğun çıkışı ve denizdeki bu gazlar sebebiyle oksijen oranının düşmesi buna bağlı olarak da müsilajlarda oluşabilmektedir.

Deniz salyası, suda bol miktarda besin bulunan bölgelerde uzun süren ılık sıcaklıklar ve sakin havanın bir sonucu olarak oluşur. Deniz karı küreleri, 125 mil (200 km) kadar geniş mesafeleri kaplayabilen büyük damlalar halinde pıhtılaşır. Müsilaj, virüsler ve prokaryotlar dahil çok çeşitli mikroorganizmalar ve koloidal özelliklere sahip ekzopolimerik bileşikler dahil olmak üzere birçok bileşene sahiptir. Deniz salyası ayrıca stres altında olduklarında fitoplankton tarafından üretilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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