Marmara'da denize girilir mi? Deniz salyası (müsilaj) nerelerde var? Hangi plajda denize girmek yasak?

Marmara'da denize girilir mi? Deniz salyası (msülaj) Marmara Denizi'nin öldürmeye devam ederken bir kötü haber daha geldi. Araştırmacılar Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tespit etti. Marmara Denizi'nde denize girenler gelişmelerden sonra denize girmemeye çekinir oldu. Peki deniz salyası (müsilaj) nerelerde var? Hangi plajda denize girmek yasak? Deniz salyası ve ölümcül gaz maalesef Marmara Denizi'ni esir almış durumda. Mavi bayraklı plajarda bile deniz salyası (müsilaj) kabusu devam ediyor. İşte denize girmenin yasak olduğu yerler ve deniz salyası (müsilaj) olan plajlardan bazıları...

Marmara'da denize girilir mi? Deniz salyası (msülaj) Marmara Denizi'nin öldürmeye devam ederken bir kötü haber daha geldi. Araştırmacılar Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tespit etti. Marmara Denizi'nde denize girenler gelişmelerden sonra denize girmemeye çekinir oldu. Peki deniz salyası (müsilaj) nerelerde var? Hangi plajda denize girmek yasak? Deniz salyası ve ölümcül gaz maalesef Marmara Denizi'ni esir almış durumda. Mavi bayraklı plajarda bile deniz salyası (müsilaj) kabusu devam ediyor. İşte denize girmenin yasak olduğu yerler ve deniz salyası (müsilaj) olan plajlardan bazıları...

Marmara can çekişiyor! Deniz salyası ve aşırı kirlilik derken Mamara Denizi'nde şimdi de ölümcül gaz ortaya çıktı. Araştırma yapan uzmanlar denizde ciddi oranda ölümcül gaz olduğunu tespit etti. Peki ölümcül gaz nedir?

Ölümcül gaz nedir?

Deniz Salyası'ndan sonra Marmara için bir kötü haber daha geldi. Araştırmacılar Marmara'da ölümcül gaz tespit etti. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları denizin diplerinde olması gereken hidrojen sülfürün 34 metreye kadar çıktığını tespit etti. Ölümcül gaz olarak adlandırılan hidrojen sülfür deniz yaşamının tehdit ediyor. n Bilimsel seferin lideri kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar, “İzmit Körfezi'ne yabancı olmayan bu gazın 110 metrelerden şimdilerde 34 metreye kadar çıkması bizi düşündürüyor. 34 metrede litrede 2 miligram olan hidrojen sülfür 157 metreden sonra 4,5 miligrama kadar çıkıyor” dedi.

Marmara'da denize girilir mi?

Müsilaj (deniz salyası) ve ölümcül gazın ardından vatandaşlar Marmara'da denize girilir mi? sorusunu sormaya başladı. Uzmanlar müsilaj olan yerlerde denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Müsilajın insanlar üzerinde ishal etkisi yapabileceği belirtildi. Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, “Çünkü orada bir kokuşma ve çürüme var. Marmara bir iç deniz ve yıllardır o bölgedeki bütün endüstriyel ve kentsel sıvı atıklar bu denize boşaltılıyor. Bu bölgede denize girmek doğru bir şey değil. Sonuç olarak biyolojik açıdan kirli bir ortam. Mikroorganizmalar açısından kirli bir ortam. Cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açar” dedi.

Deniz salyası (müsilaj) nerelerde var?

Deniz salyası olan yerlerde denize girmemk için deniz salyası nerelerde var sorusuna vatandaşlar yanıt aruyor. Malesef deniz salyası (müsilaj) Mamara Denizi'nin birçok bölgesinde var. Deniz salyası özellikle kıyı kesimlerinde ve plaj yakınlarında olabilir. Deniz salyası Ege ve Akdeniz'de de görülmeye başlandı. Ancak oralarda görülen deniz salyası Marmara'daki gbi yoğun ve belirgin değil. Deniz salyası İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara'da var. Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor.

Hangi plajda denize girmek yasak?

Türkiye'nin önemli plajların deniz salyası ile kaplandı. Deniz salyası sonrası bazı plajlarda denize girmek yasaklandı. Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel'in Altın Kemer Plajlarında deniz salyası yoğunluğu vardı. Plajların son durumunu hakkında plaj yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. Deniz salyası olan yerde denize girmek son derece riskli olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.