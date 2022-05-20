Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediyesi CHP'li mi, AKP'li mi? Maltepe'de seçimi hangi parti kazandı? Kadıköy Belediyesi'nin ardından şimdi de Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde görevli kişilerin de olduğu 10'u kamu görevlisi 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Maltepe Belediyesinin hangi partinden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Maltepe Beledieysinde rüşvet operasyonu için düğmeye basıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi. Maltepe Belediyesi'nde görevli üst düzey 10 kişi, toplam 18 kamu görevlisi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Kadıköy Belediyesinden sonra Maltetepe Belediyesine sıçrayan soruşturma sonrası vatandaşlar Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediyesi CHP'li mi, AKP'li mi? Maltepe'de seçimi hangi parti kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Maltepe Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Maltepe'de kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ali Kılıç oldu. Ali Kılıç oyların yüzde 52.74'ünü aldı.

Maltepe Belediyesi CHP'li mi, AKP'li mi?

Maltepe'de AK PArti aday çıkarmadı. AK Parti MHP'nin adayınu seçimde destekledi. MHP'nin adayı Ahmet Baykan ise oyların 42,87'sini alarak ikinci oldu.

Maltepe'de seçimi hangi parti kazandı?

MAltepe'de yapılan en son belediye seçimlerini CHP'nin adayı kazandı. CHP'nin aday gösterdiği Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı oldu.

Maltepe Belediyesi'nde operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Maltepe hakkında

Maltepe, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilçedir. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe, nüfus bakımından İstanbul'un dokuzuncu, Anadolu Yakası'nın dördüncü büyük ilçesi konumundadır.

Maltepe adı Höyük, Tümülüs gibi içinde hazine ve define veya küp dolu altınların yığıldığı tepe anlamına gelir. Kocaeli Yarımadası'nın Türkler tarafından fethinden sonra Türkler, Dragos'la ilgili birkaç efsaneye dayanarak bu ismi vermiştir.

Maltepe'nin tarihi Bizans İmparatorluğu'na kadar takip edilebilir. O devirlerde adının Bryas veya Latince adıyla Urias olduğu söylenir. Diğer bir bilgiye göre ise Bizanslıların tarihinde buranın adı Pelekanondur. Bryas adının tarihçiler tarafından Küçükyalı'da eski Akduman Pınarı yakınlarında bulunan Bryas Sarayı harabelerinden aldığı belirtilmekte ise de buna ilişkin kesin kanıt yoktur. Bugünkü Maltepe ilçesinin temelleri ise 16. yüzyılda atılmıştır. Belediyenin logosunda kullanılan figür, bir zamanlar denizin içerisinde olan fakat denizin doldurulması ile günümüzde karada bulunan Bakireler Anıtı'ndan esinlenerek tasarlanmıştır. .