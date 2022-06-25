Mahmut Efendi'nin tabutundaki siyah örtü nedir? Mahmut Efendi'nin cenazesindeki siyah örtünün anlamı ne? İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. 24 Haziran'da Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınarak defnedilen Mahmut Edendi'nin tabutunun üstündeki siyah örtünün ne olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. O örtünün ne olduğu öğrenildi.

Mahmut Efendi'nin tabutundaki siyah örtü nedir? Mahmut Efendi'nin cenazesindeki siyah örtünün anlamı ne? İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. 24 Haziran'da Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınarak defnedilen Mahmut Edendi'nin tabutunun üstündeki siyah örtünün ne olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. O örtünün ne olduğu öğrenildi.

Mahmut Efendi bir süredir hastanede yaşlılığa bağlı problemler nedeniyle tedavi altındaydı. Mahmut Efendi tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybetmştii. Mahmut Efendi'nin cenazesi 25 Haziran'da cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ile defnedildi. Mahmut Efendi'nin Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Mahmut Efendi'nin tabutundaki siyah örtü nedir?

Mahmut Efendi'nin tabutunun üstünde bulunan siyak örtünün ne olduğu ve ne anlama geldiği herkes tarafından merak ediliyordu. O örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi. Kabe'den getirilen örtü Mahmut Efendi'nin tabutunun üstüne serildi.

Mahmut Efendi mezarı nerede?

Mahmut Efendi'nin cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Mahmut Efendi Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.