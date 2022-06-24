Mahmut Efendi cenazesine kaç kişi katıldı? Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) cenazesinde kaç bin kişi vardı? Binlerce kişi akın etti!

Mahmut Efendi cenazesine kaç kişi katıldı? Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) cenazesinde kaç bin kişi vardı? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Mahmut Efendi'nin vefat haberini alan binlerce kişi Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine akın etti. 93 yaşında Hakk'a yürüyen Mahmut Efendi'yi son yolculuğunu uğurlayan binlerce kişi Fatih Camii avlusunu doldurdu. Yollara kadar taşan kalabalık havadan görüntülendi. Cenaze namazına Türkiye'nin her yerinde on binlerce kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Mahmut Efendi cenazesine kaç kişi katıldı? Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) cenazesinde kaç bin kişi vardı? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Mahmut Efendi'nin vefat haberini alan binlerce kişi Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine akın etti. 93 yaşında Hakk'a yürüyen Mahmut Efendi'yi son yolculuğunu uğurlayan binlerce kişi Fatih Camii avlusunu doldurdu. Yollara kadar taşan kalabalık havadan görüntülendi. Cenaze namazına Türkiye'nin her yerinde on binlerce kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında dün hayata gözlerini yumdu.Acı haberi torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan duyurdu. Fatih Ustaosmanoğlu "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı. Mahmut efendinin cenazesinin ise bugün Fatih Camii'nde kılacak cenaze namazından sonra defnedileceği açıklandı. Mahmut Efendi'nin cenaze namazına Türkiye'nin her ilinden gelenle oldu.

Mahmut Efendi cenazesine kaç kişi katıldı?

Mahmut Efendi'nin cenazesi Cuma namazının ardından kılunacak cenaze namazı ile defnedilecek. Mahmut efendinin cenazesi Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek. İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına on binlerce kişinin katıldığı ifade ediliyor.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.