Mahmut Efendi'nin cenazesine kimler katıldı? Mahmut Efendi cenaze namazına CHP ve AK Parti'den kim katıldı? Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesinde kimler vardı?

Mahmut Efendi'nin cenazesine kimler katıldı? Mahmut Efendi cenaze namazına CHP ve AK Parti'den kim katıldı? Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesinde kimler vardı? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Efendi'nin cenaze töreni Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ile defnedildi. Mahmut Efendi'nin cenazesine devlet ve siyaset erkanından pek çok isim katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu (Mahmut Efendi) son yolculuğuna 24 Haziran cuma günü öğle ezanına müteakip defnedildi. Mahmut Efendi'nin cenaze törenine devlet ve siyaset erkanından pek çok isim katıldı. Mahmut Efendi'nin cenazesine kimler katıldı? Mahmut Efendi'nin cenazine AK Parti'den katılım oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mahmut Efendi'nin cenaze mazında ön saflarda yer aldı. Erdoğan'ın yanısıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Mahmut Efendi cenaze namazına CHP ve AK Parti'den kim katıldı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mahmut Efendi'nin cenaze törenine katılan isim İlhan Kesici oldu. CHP milletvekili İlhan Kesici'nin haricinde cenazeye CHP'den katılımın olmaması dikkatleri çekti. .