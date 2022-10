Maher Zain kimdir? Maher Zain nereli, Türk mü? Maher Zain şarkıları dinle

Maher Zain şarkıları dinle | Maher Zain kimdir? Maher Zain nereli? Maher Zain Türk mü? Tarzı ve şarkıları ile son zamanların sevilen şarkıcılarından olan Maher Zain zaman zaman ülkemizde konser vererek hayranları ile bir araya geliyor. Maher Zain dini içerikli şarkılar ve ilahiler ile İslam coğrafyasında tanınan bir sanatçıdır. Maher Zain'in kim olduğu ve nereli olduğu da Türk hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Maher Zain'in hayatı ve biyografisi...

Son zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Maher Zain'in şarkıları İslam dünyasında büyük beğeni topluyor. Dini içerikli R&B şarkılar ile tanınan Maher Zain'in kim olduğu ve nereli olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İyi bir eğitime de sahip olan Maher Zain aslında Havacılık ve Uzay Mühendisidir. Müziğe olan merakı küçük yaşlarda başlayan Maher Zain İslam dünyasının en sevilen şarkıcılarından biri olmayı kısa sürede başardı.

Maher Zain kimdir

Maher Zain 16 Temmuz 1981 tarihinde Lübnan'ın Trablusşam kentinde dünyaya geldi. İsveçli Müslüman bir R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısı olan Maher Zain ülkemizde de sıkça konser vermeye geliyor.

İlk albümü olan Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009 yılında piyasaya sürülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etmiştir. İkinci albümü Forgive Me (Beni Bağışla) 2 Nisan 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Dünya çapında daha çok İslamî tarzda yapmış olduğu eserleriyle tanınan sanatçı, Türkiye'de de farklı şehirlerde konserler vermiştir.

Maher Zain, 16 Temmuz 1981 tarihinde Lübnan'ın Trablusşam kentinde doğdu. Sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e taşındı. Orada Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Üniversiteden sonra müzik endüstrisine katıldı ve Fas doğumlu İsveçli yapımcı Nadir Khayat (RedOne) ile iletişime geçti. Nadir Khayat New York'a taşınınca Maher, müzik kariyerini sürdürebilmek için onun peşinden gitti ve Kat DeLuna gibi sanatçılarla çalışmaya başladı.27 yaşındayken İsveç'e geri yaptığı bir yolculukta İslam'a bir kez daha bağlanmış ve müzik yapımcılığından vazgeçerek ilahi tarzında R&B söylemeye karar vermiştir.

2009 yılının Ocak ayında Maher Zain, Awakening Records ile ilk albümü için çalışmalara başladı. Thank You Allah isimli albümü, perküsyon versiyonlarının da dâhil olduğu ikisi bonus şarkı olan 15 şarkıyla 1 Kasım 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Kısa süre sonra da bazı parçaların Fransız versiyonları yayınlanmıştır.

Maher ve Awakening Records; Facebook, YouTube ve iTunes gibi medya araçlarını kullanarak albümün tanıtımını yapmışlardır. 2010 yılının başlarında müziği oldukça ilgi uyandırmış ve internet üzerinde çok sayıda takipçi toplamıştır. 2010'un sonunda Malezya'da Google arama motoruyla en çok aranan ünlü isim olmuştur. Malezya, aynı zamanda tanıtımlarını en başarılı geçirdiği ülkedir. Albümü Thank You Allah, 2010 yılının en çok satan albümü olması sebebiyle Warner Music Malaysia tarafından 8 platin plak ile ödüllendirilmiştir. 2011 yılında ise albümü Thank You Allah, Endonezya'da Sony Music Indonesia tarafından çifte platin plak ile ödüllendirildi.

Maher Zain ne tarz şarkılar söylüyor

Maher temel olarak İngilizce şarkı söylemektedir; fakat daha sonradan popüler şarkılarını başka dillerde de yayınlamıştır. Şarkılarından biri olan "Insha Allah"ın şu anda İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe, Malayca ve Endonezyaca versiyonları da mevcuttur. Bir diğer şarkısı olan "Allahi Allah Kiya Karo" (Devamlı Allah'ı Zikretmek), Urduca da söylenmekte ve Pakistan doğumlu Kanadalı şarkıcı İrfan Makki'yi de dâhil etmektedir. Maher Zain, ayrıca İrfan Makki'nin ilk albümü olan "I Believe" (İnanıyorum) isimli albümünde aynı ada sahip olan parçasında yer aldı.

Maher Zain nereli, Türk mü?

Maher Zain zaman zaman Türkiye'ye konser vermeye geliyor. Maher Zain Lübnan doğumludur. Arap kökenli olan Maher Zain İsviçre'de büyümüştür.