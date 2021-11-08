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TIMETURK / GENEL / Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan olayı nedir?

Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan olayı nedir?

Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan ne küfür etti? Lütfü Türkkan olayı nedir? İYİ Parti Grup başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrün tartışmaları devam ediyor. Sosyal medyada binlerce kişi Lütfü Türkkan'a ettiği küfür sonrası tepki gösterdi. Partisinden ve diğer partilerden de tepki alan Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkkan daha önce yaptığı açıklamada küfür ettiğini yalanlamıştı. Ardından da küfür olayını doğrulayarak özür dilemişti.

3 Saat Önce
2021-11-08 08:00:32
Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan olayı nedir?

Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan ne küfür etti? Lütfü Türkkan olayı nedir? İYİ Parti Grup başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrün tartışmaları devam ediyor. Sosyal medyada binlerce kişi Lütfü Türkkan'a ettiği küfür sonrası tepki gösterdi. Partisinden ve diğer partilerden de tepki alan Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkkan daha önce yaptığı açıklamada küfür ettiğini yalanlamıştı. Ardından da küfür olayını doğrulayarak özür dilemişti.

İYİ Parti Grup başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakının sitemi ile karşılaştı. Şehit yakınının İYİ Parti ve Meral Akşener'e tepki göstermesi üzerine çnce şehit yakınını sustrmayı deneyen Lütfü Türkkan daha sonra yaşanan gerilm ile şehit ağabeyine sinkaflı bir küfür etti. Yaşanan gelişme siyaset gündemine oturdu. Peki, Lütfü Türkkan ne küfür etti?

Lütfü Türkkan nasıl küfür etti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde yaşanan olay sonrası yaptığı ilk açıklamada olayın provokasyon olduğunu belirtmişti. Türkkan yaptığı son açıklamasında ise yaşanan küfür olayı nedeniyle özür dilemişti. Bu gelişmelerin ardından Türkkan'a tepkiler de çığ gibi yağmaya başladı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Türkkan'ı istifaya çağırdı. Lütfü Türkkan ne küfür ettiği ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Lütfü Türkkan ne dedi?

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ardından içinde bacı geçen sinkaflı kelimelerle küfretti.

Şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ardından içinde bacı geçen sinkaflı kelimelerle küfretti.

Lütfü Türkkan partideki görevinden istifa etti

Lütfü Türkkan'ın TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerin ediyorum” ifadesi yer aldı.

Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama geldi. Erdoğan Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini şu sözlerle eleştirdi: AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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