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TIMETURK / EKONOMİ / Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno, geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi.

3 Saat Önce
2021-11-08 08:00:20
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno geçen haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için listeledi. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

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Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Kadena (KDA)

  • Haftalık değişim: %191.51
  • 24 saatlik hacim: 190,065,147 dolar
  • Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino

2. Loopring (LRC)

  • Haftalık değişim: %136.33
  • 24 saatlik hacim: 588,738,242 dolar
  • Geliştirici: Daniel Wang

3. Helium (HNT)

  • Haftalık değişim: %68.23
  • 24 saatlik hacim: 376,755,779 dolar
  • Geliştirici: Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

4. Crypto.com Coin (CRO)

  • Haftalık değişim: %66.98
  • 24 saatlik hacim: 319,062,390 dolar
  • Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

5. The Sandbox (SAND)

  • Haftalık değişim: %59.19
  • 24 saatlik hacim: 643,154,463 dolar
  • Geliştirici: Arthur Madrid

6. Arweave (AR)

  • Haftalık değişim: %45.49
  • 24 saatlik hacim: 112,990,148 dolar
  • Geliştirici: Sam Williams, William Jones

7. OKB (OKB)

  • Haftalık değişim: %38.42
  • 24 saatlik hacim: 611,297,058 dolar
  • Geliştirici: Jay Hao

8. Avalanche (AVAX)

  • Haftalık değişim: %38.29
  • 24 saatlik hacim: 977,824,544
  • Geliştirici: Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin

9. Solona (SOL)

  • Haftalık değişim: %34.48
  • 24 saatlik hacim: 3,467,714,412 dolar
  • Geliştirici: Anatoly Yakovenko

10. Kusama (KSM)

  • Haftalık değişim: %30.63
  • 24 saatlik hacim: 133,078,010 dolar
  • Geliştirici: Dr. Gavin Wood

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

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1. ICON (ICX)

  • Haftalık değişim: -%9.84
  • 24 saatlik hacim: 32,723,173 dolar
  • Geliştirici: -

2. Zcash (ZEC))

  • Haftalık değişim: -%9.17
  • 24 saatlik hacim:178,155,602 dolar
  • Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn

3. Decentraland (MANA)

  • Haftalık değişim: -%8.80
  • 24 saatlik hacim:1,931,808,655 dolar
  • Geliştirici: Ariel Meilich, Esteban Ordano

4. Zilliqa (ZIL)

  • Haftalık değişim: -%7.90
  • 24 saatlik hacim: 76,026,107 dolar
  • Geliştirici: Prateek Saxena

5. SHIBA INU (SHIB)

  • Haftalık değişim: -%6.85
  • 24 saatlik hacim: 4,652,581,592 dolar
  • Geliştirici: Ryoshi

6. IOTA (MIOTA)

  • Haftalık değişim: -% 6.32
  • 24 saatlik hacim: 39,603,296 dolar
  • Geliştirici: Dr. Gavin Wood

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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