Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno, geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi.

Webtekno geçen haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için listeledi. Yazıdaki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Kadena (KDA)

Haftalık değişim: %191.51

%191.51 24 saatlik hacim: 190,065,147 dolar

190,065,147 dolar Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino

2. Loopring (LRC)

Haftalık değişim: %136.33

%136.33 24 saatlik hacim: 588,738,242 dolar

588,738,242 dolar Geliştirici: Daniel Wang

3. Helium (HNT)

Haftalık değişim: %68.23

%68.23 24 saatlik hacim: 376,755,779 dolar

376,755,779 dolar Geliştirici: Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

4. Crypto.com Coin (CRO)

Haftalık değişim: % 66.98

66.98 24 saatlik hacim: 319,062,390 dolar

319,062,390 dolar Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

5. The Sandbox (SAND)

Haftalık değişim: %59.19

%59.19 24 saatlik hacim: 643,154,463 dolar

643,154,463 dolar Geliştirici: Arthur Madrid

Arthur Madrid

6. Arweave (AR)

Haftalık değişim: %45.49

%45.49 24 saatlik hacim: 112,990,148 dolar

112,990,148 dolar Geliştirici: Sam Williams, William Jones

Sam Williams, William Jones

7. OKB (OKB)

Haftalık değişim: %38.42

%38.42 24 saatlik hacim: 611,297,058 dolar

611,297,058 dolar Geliştirici: Jay Hao

Jay Hao

8. Avalanche (AVAX)

Haftalık değişim: %38.29

%38.29 24 saatlik hacim: 977,824,544

977,824,544 Geliştirici: Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin

Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin

9. Solona (SOL)

Haftalık değişim: %34.48

%34.48 24 saatlik hacim: 3,467,714,412 dolar

3,467,714,412 dolar Geliştirici: Anatoly Yakovenko

Anatoly Yakovenko

10. Kusama (KSM)

Haftalık değişim: %30.63

%30.63 24 saatlik hacim: 133,078,010 dolar

133,078,010 dolar Geliştirici: Dr. Gavin Wood

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. ICON (ICX)

Haftalık değişim: -%9.84

-%9.84 24 saatlik hacim: 32,723,173 dolar

32,723,173 dolar Geliştirici: -

-

2. Zcash (ZEC))

Haftalık değişim: -%9.17

-%9.17 24 saatlik hacim: 178,155,602 dolar

178,155,602 dolar Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn

Zooko Wilcox-O'Hearn

3. Decentraland (MANA)

Haftalık değişim: -%8.80

-%8.80 24 saatlik hacim: 1,931,808,655 dolar

1,931,808,655 dolar Geliştirici: Ariel Meilich, Esteban Ordano

Ariel Meilich, Esteban Ordano

4. Zilliqa (ZIL)

Haftalık değişim: -%7.90

-%7.90 24 saatlik hacim: 76,026,107 dolar

76,026,107 dolar Geliştirici: Prateek Saxena

Prateek Saxena

5. SHIBA INU (SHIB)

Haftalık değişim: -%6.85

-%6.85 24 saatlik hacim: 4,652,581,592 dolar

4,652,581,592 dolar Geliştirici: Ryoshi

Ryoshi

6. IOTA (MIOTA)

Haftalık değişim: -% 6.32

-% 6.32 24 saatlik hacim: 39,603,296 dolar

39,603,296 dolar Geliştirici: Dr. Gavin Wood

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.