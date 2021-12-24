Lise 1. dönem 2. sınav ne zaman? Lisede baraj dersinden kalınca sınıfta kalma var mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemi bitmek üzere. Yüz binlerce lise öğrencisi yüz yüze eğitimlerde 1. dönem ilk sınavlarını tamamladı. Öğrencilerin önünde şimdi ise ikinci sınavlar var. Başarısız olduğu dersleri kurtarmak isteyen ve dönemi rahat bir şekilde kapatmak isteyen öğrenciler şimdiden Lise 1. dönem 2. sınavların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2021-2022 eğitim yılı lise birinci dönem ikinci sınav tarihleri...

Türkiye genelinde yüz binlerce lise öğrencisi yüz yüze eğitimde ilk sınavlarını tamamladı. Öğrencilerin önünde şimdi ise 2. sınavlar var. Birinci dönem ikinci sınavına hazırlanan öğrenciler şimdiden 1. dönem 2. sınavlara hazırlanıyor. Lise 1. dönem 2. sınav ne zaman? Lisede baraj dersinden kalınca sınıfta kalma var mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 eğitim yılı lise birinci dönem ikinci sınav tarihleri...

Lise 1. dönem 2. sınav ne zaman?

Yüz binlerce lise öğrencisi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönemin ilk sınavlarını tamamladı. Öğrencilerin önünde şimdi ikinci sınavlar bulunuyor. Zayıf dersleini kurtarmak için çalışmaklarına ağırlık veren öğrenciler Lise 1. dönem 2. sınav ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Lise birinci dönem ikinci sınavlar Ocak ayının ilk haftasında başlayacaktır. Sınavın öğretmeni ile iletişime geçerek sınav tarihi ve sınav konuları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Lisede baraj dersinden kalınca sınıfta kalma var mı?

Lisede baraj derslerinden kalınması doğrudan sınıf tekrarına neden olmaz. Lisede sınıf tekrarı için aranan ortalamanın altında kalmak gerekiyor. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Lisede sınıfta kalma uygulaması devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimlerde sınıfta kalma uygulaması kaldırılmıştı. Ancak yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla lisede sınıfta kalma uygulaması yeniden devereye alındı.

Ortaokulda sınıfta kalma var mı?

Okullarda devam zorunluluğu uygulanıyor. 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor.

İlkokullarda sınıfta kalma var mı?

İlokul kademesinin tüm sınıflarında sınıfta kalma yok. İlkokulda sınıfta kalma belli şartlar doğrultusunda velinin talebi ile gerçekleşir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.