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TIMETURK / GENEL / Lise (ortaöğretim) mezunu hemşire atama | Lise mezunu kaç hemşire atanacak?

Lise (ortaöğretim) mezunu hemşire atama | Lise mezunu kaç hemşire atanacak?

Lise (ortaöğretim) mezunu hemşire atama | Lise mezunu kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak hemşire atamalarına ilişkin sayı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlıkçının beklediği atama rakamlarını paylaştı. Koca '20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz.' dedi. Koca ayrıca 10.348 hemşire ataması da yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasın ardından 10.348 hemşireden kaçının lisans mezunu kaçının lise mezunu olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 Saat Önce
2021-12-13 14:48:44
Lise (ortaöğretim) mezunu hemşire atama | Lise mezunu kaç hemşire atanacak?

Lise (ortaöğretim) mezunu hemşire atama | Lise mezunu kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak hemşire atamalarına ilişkin sayı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlıkçının beklediği atama rakamlarını paylaştı. Koca "20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz." dedi. Koca ayrıca 10.348 hemşire ataması da yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasın ardından 10.348 hemşireden kaçının lisans mezunu kaçının lise mezunu olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı personel atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi." Koca ayrıca 10.348 hemşire 1.600 eebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri gbi alanlarda alım yapılacağını duyurdu. Hemşireler de belirtilen alım rakamında kaç lise mezunu ataması yapılacağını meak edip araştırmaya başladı.

Lise mezunu kaç hemşire atanacak?

Bakan Koca açıklamasında 10.348 hemşire ataması yapılacağını duyurdu. Koca açıklamasında kaçının lise kaçının üniversite mezunu olacağını belirtmedi. Önümüzdekü günlerde atamalara ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

20 bin sözleşmeli personel alımı başlıyor

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. 10.348 Hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni-teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. Tercih klavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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