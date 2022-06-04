LGS'ye cüzdanla girilir mi? LGS'ye anahtarla, yüzükle, çantayla, ulaşım kartıyla (Akbil-İstanbulkart) girilir mi? LGS sınavının başlamasına sayılı saatler kala öğrenciler sınavda hangi eşyaların yasak, hangilerinin serbest olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci sınava toplu ulaşım kullanarak gidecek ve dolayısıyla yanında cüzdan ve ulaşım kartı bulunacak. Peki LGS''de çanta, anahtar, cüzdan, para ve ulaşım kartı yasak mı?

LGS'ye cüzdanla girilir mi? LGS'ye anahtarla, yüzükle, çantayla, ulaşım kartıyla (Akbil-İstanbulkart) ile girilir mi? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında yapılcak LGS sınavına tüm Türkiye'den 1 milyon 200 bine yakın aday katılcak. 8. sınıfa gidenlerin gireceği sınav Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biridir. LGS sınavına sayılı saatler kala öürenciler ve aileleri sınavda yanlarında bulundurulmaması gereken eşyaların hangileri olduğunu merak ediyor. Pek çok öğrencinni yanında bulunması zorunlu olan, anahtar, ulaşım kartı ve cüzdan ile LGS'ye girilip girilmeyeceği araştırılıyor.

LGS'ye cüzdanla girilir mi?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

LGS'ye anahtarla, yüzükle, çantayla, ulaşım kartıyla (Akbil-İstanbulkart) ile girilir mi?

Öğrenciler evlerinden çıkarak LGS sınavına katılmak üzere yola koyulacak. Pek çok öğrenci sınava kendisi gidecek. Yanlarında cüzdan, anahtar ve toplu taşıma kartı taşımak zorunda olan adaylar LGS'ye bunlarda girip giremeyeceğini merak ediyor.

LGS'de öğrencinin yanında bulunması gerekenler neler?

LGS'ye gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Şensoy, "Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli ve mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırlamaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli." diye konuştu. Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.

2022 LGS'de maske zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Çankırı'da yaptığı açıklamada LGS sınavına maskesi girileileceğini belirtti. Özer "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.

LGS'de yanımızda kalem ve silgi getirecek miyiz?

LGS sınavına girerken adaylar kalem silgi ve kalemtraşlarını kendileri getirecek. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.