2022 LGS sınavı 1. oturum kaç dakika? LGS birinci (sözel) oturumda kaç soru var? 1. oturum ne kadar sürecek? Lise eğitimine istediği okulda devam etmek isteyen öğrenciler LGS sınavında ter dökecek. Eğitim hayatlarının en kritik sınavlarından birine girmeye hazırlanan öğrenciler iyi bir puan alarak hayallerindeki liseye kayıt olmak istiyor. Sınava az bir süre öğrenciler 1. oturum LGS sınavının kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte LGS 1. oturuma dair detaylar...

2022 LGS sınavı 1. oturum kaç dakika? LGS birinci (sözel) oturumda kaç soru var? 1. oturum ne kadar sürecek? soruları şu sıralar pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Eğitim hayatının en kritik sınavlarından biri olan LGS'ye girecek olan öğrenciler sınav süresini verimli kullanıp sınavdan iyi bir puanla ayrılmak istiyor. LGS ile hayallerindeki liseye kayıt yaptırmak isteyenler için beklenen gün geldi.

2022 LGS sınavı 1. oturum kaç dakika?

2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın birinci oturumu 09:30'da başlaaycak. LGS 1. oturumda (sözel) 75 dakika sürecek.

LGS birinci (sözel) oturumda kaç soru var?

LGS 1. oturumunda yani sözesl testinde toplam 50 soru sorulacak. Soru dağılımları ise şöyle olacak; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru

LGS ikinci oturum (sayısal) kaç dakika sürecek?

LGS 2022'de kinci oturum saat 11:30'da başlayacak. LGS sayısal alan 80 dakika sürecek.

2022 LGS sınavına kaç kişi girdi?

2022 yılında LGS sınavına kaç kişinin girdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Liselere Geçiş Sınavına 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. 2022 yılında da LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.