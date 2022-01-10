Laktasyon nedir?

Bebekler için en iyi besin kaynağı olan anne sütü doğumdan hemen sonra salgılanmaya başlar. Anne sütü memede bulunan yağ dokusu arasına yerleşmiş meme bezlerinde üretilmektedir. Hamilelikte vücutta salgılanan hormonlar meme bezlerini süt salgılamak için elverişli hale getirmektedir.



Bebekler için en iyi besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü doğumdan sonra hemen salgılanmaya başlar. Memede bulunan yağ dokusu arasına yerleşmiş meme bezlerinde üretilen anne sütü hormonların etkisiyle hamilelikte de başlayabilir. Hamilelik döneminde memeden süt gelmesi normaldir. Ancak sütten farklı bir sıvı gelmesi bazı ciddi hastalıkların işareti olabilir. Bu yüzden bir doktora başvurmak gerekir.

Laktasyon ne demektir?

Laktasyon, hamilelik boyunca vücutta salgılanan çeşitli hormonların etkisiyle meme bezlerinin gelişip olgunlaşması ve süt üretmesi neticesinde hamilelikte veya doğumdan hemen sonra memelerden süt gelmesine denir. Laktasyon dönemi, bebeğin sütten kesilmesi ve memelerden süt salgılanmasının tamamen durmasıyla biter. Hamilelik ve doğum dışında hatta erkekler ve küçük bebeklerde de memelerden süt gelebilir. Bu duruma galaktore denir ve laktasyonun aksine normal bir durum değildir ve tedaviye ihtiyaç duyulur.

Meme bezlerinden sütün salgılanabilmesi için prolaktin, süt kanallarından atılabilmesi için ise oksitosin hormonuna ihtiyaç vardır. Doğumdan sonra salgılanan ilk süt kolostrum olarak isimlendirilir. Kolostrum, bebeği enfeksiyonlara karşı korur, bağışıklığı güçlendirir. Kolostrum yalnızca doğumdan sonraki ilk gün salgılanmaktadır. Sonraki günlerde ise farklı özelliklere sahip anne sütü salgılanır.

Laktasyon dönemi mammogenez, laktogenez ve galaktogenez olmak üzere 3 dönemde ele alınır. Mammogenez, süt üretimi için hazırlanan meme bezinin çeşitli hormonların etkisiyle büyüme ve gelişime süreci olarak adlandırılır. Bu süreç meme bezlerinin ergenlik döneminde östrojene maruz kalmasıyla başlar ve hamileliğin üçüncü üç ayında tamamlanır. Mammogenez döneminde östrojen, plasental laktojen, progesteron ve adrenokortikotropik hormon gibi hormonlar görev alır.

Laktasyonun 2. evresi laktogenezdir. Bu dönem hamilelikte veya doğumdan hemen sonra süt salgılanmasının başladığı dönemdir. Laktogenez prolaktin ve oksitosin hormonlarının etkisiyle başlamaktadır.

Laktasyonun son evresi olan galaktogenez ise laktogenez ile başlayan ve prolaktin hormonu etkisiyle süt salgılanmasının devam ettiği dönemdir. Bu dönem annedeki süt salgılanmasının tamamen durmasıyla sona erer.

Bebeğinizi 2 yaşına dek emzirmeye devam etmeniz bebeğin fiziksel ve nörolojik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir ve bağışıklık sistemini geliştirerek hastalıklardan korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamada bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirmeniz bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı da destekleyerek güçlendirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.