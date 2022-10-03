2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler KYK yurtlarına yerleşmeye başladı. KYK izin hakkı kaç gün? KYK izin hakkı düşürüldü mü? KYK öğrenci izin hakkı 75 gün mü, 30 gün mü oldu? soruları Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte KYK izin hakkı gün sayısına dair detaylar...

KYK izin hakkı kaç gün? KYK izin hakkı düşürüldü mü? KYK öğrenci izin hakkı 75 gün mü, 30 gün mü oldu? soruları sosyal medyada yer alan iddiaların ardından öğrenciler tarafıdan sıkça sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar KYK yurtlarından izin alarak başka bir yerde kalabiliyor ve evci çıkabiliyor. Ancak bunda belli bir gün sınırı var. Alınan yeni bir karar doğrultusunda KYK izin hakkının düşürüldüğü belirtildi.

KYK izin hakkı düşürüldü mü?

KYK yurtları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre KYK yurtlarında izin hakkı süresi düşürüldü. Daha önce 45 gün olan KYK yurtları izin hakkı yapılan değişiklik ile 30 güne düşürüldü.

KYK izin hakkı kaç gün?

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin uymaları gereken bazı kurallar var. KYK yurtlarına giriş çıkışlar serbest değildir. Belli saatler arasında KYK yurtlarına giriş yapılamaz ve izin olmaksızın dışarı çıkılamaz. KYK yurtlarında izin alarak dışarı çıkma hakkı ise 75 günden 30 güne düşürüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesi ile 75 gün olan izin hakkı 30 güne çekildi. Yurt için izin başvurusu yapan öğrenciler “30 gün izin hakkınızdan 1 gün kullandınız uyarısı ile karşılaştı.”

KYK izin hakkı dönemlik mi yıllık mı?

KYK yurtlarında uygulanan izin hakkı süresi birinci yada ikinci dönem için değil tüm yıl için geçerlidir.

KYK yurt izinleri aileye haber veriliyor mu?

KYK yurtlarında kalan ve 18 yaşından büyük olan bireylerin aldıkları KYK izinleri ailelere bildirilmiyor.

KYK yurt izni nasıl alınır?

1- Genciz Biz sitesine “https://gencizbiz.kyk.gov.tr/” bu bağlantıdan giriş yapmanız gerek.

2- Ardından e-Devlet ile giriş yapın ve sayfada karşınıza çıkan İZİNLER bağlantısına tıklayın.

3- “Yeni İzin Talebi” oluşturun.

4- Yeni açılan sayfada izin başlangıç ve bitiş tarihlerini, izin geçireceğiniz adres, telefon numarası gibi bilgileri girmeniz gerekmekte.

5- Son adımda izin talebimi gönder butonuna tıklayarak KYK izin alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.