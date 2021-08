Kuruluş Osman Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşındadır?

Kuruluş Osman’ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit’in hayat hikayesi oldukça merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Burak Özçivit’in hayatı…

Ünlü oyuncu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Öğrenimini. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlayan Özçivit, 2005 yılında 21 yaşındayken katıldığı Best Model of Turkey yarışması ile tanınmıştır. Bu yarışmada Best Model olarak seçilen Burak Özçivit, daha sonra Best Model of World'e katılarak yarışmaya katılan mankenler arasında ikinci olmuştur. Best Model seçildikten sonra birçok ünlü firmanın defilelerinde yer alan Burak Özçivit, daha sonra dizi ve sinema sektörüne de girmiştir. İlk olarak Eksi 18 adlı dizide komiser Murat rolünde yer alan Özçivit, 2007 yayımlanan Musallat adlı filmde de yer almıştır. Daha sonra Zoraki Koca, Baba Ocağı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynayan usta oyuncu, oldukça popüler olmuştur. 207 yılında Fahriye Evcen ile dünya evine giren Burak Özçivit'in bir çocuğu vardır.

Burak Özçivit'in aldığı ödüller;

2012 yılında GQ Men Of The Year ödüllerinde “Yılın Oyuncusu” ödülüne laik görüldü.

2013 yılında Galatasaray Üniversitesi 2012'in en iyi ödüllerinde “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” olarak seçildi.

2013 yılında 12. YTÜ yılın yıldızları ödülünde “En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu” seçildi.

2014 yılında Haliç Üniversitesinde 2014'ün en iyi ödüllerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne sahip oldu.

2014 yılında 4. Elle Style ödüllerinde “Elle Style Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” seçildi.

2016 yılında 23 İTÜ EMÖS başarı ödülleri “Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu” oldu.

2016 yılında 14 YTÜ yılın yıldızları ödülünde “En Beğenilen Erkek Film Oyuncusu” seçildi.

Burak Özçivit'in yapımcısı olduğu sinema filmi;

Aşk Sana Benzer (Sinema Filmi, 2014)

Burak Özçivit'in rol aldığı dizi ve filmler;

Kuruluş Osman

Kardeşim Benim (Hakan, Sinema Filmi, 2015)

Kara Sevda (Kemal, TV Dizisi, 2015-2016)

Aşk Sana Benzer (Ali, Sinema Filmi, 2014)

Çalıkuşu (Kâmran, TV Dizisi, 2013)

Zürafa (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2012)

Muhteşem Yüzyıl 4 Sezon (TV Dizisi, 2011-2013)

İhanet (Emir, TV Dizisi, 2010)

Küçük Sırlar 2 Sezon (TV Dizisi, Çetin, 2010-2011)

Baba Ocağı (Güven Yörükoğlu, TV Dizisi, 2008)

Zoraki Koca (Ömer Teksoy, TV Dizisi, 2007)

Musallat (Suat, Sinema Filmi, 2007)

Eksi 18 (Murat, TV Dizisi, 2006)

Kuruluş Osman dizisi

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı ve her bölümüyle sükse yaratan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dev oyuncu kadrosuyla birçok kişinin ilgisini çekmektedir. İşte dev oyuncu kadrosu ve konusu ile Kuruluş Osman dizisinin bilinmeyenleri..

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Gerek senaryosu gerek ise dev oyuncu kadrosu ile milyonlarca seveni olan dizi hakkında birçok araştırma da yapılıyor. Özellikle Bamsı Bey'in şehit olması ile hakkında çokça konuşulmaya başlanan dizi, diğer karakterlerinin de ilgi odağı olmasına neden olmuştur. İşte tüm detayları ile Kuruluş Osman dizisi…

Kuruluş Osmanın konusu

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman konusuyla oldukça ilgi çekmektedir. Kuruluş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindedir. Kayı boyunun uç beylerinden olan Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olan Osman'ın, Osmanlı devletini kurma sürecinde verdiği mücadeleleri ve karşılaştığı entrikaları anlatır.

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman dev oyuncu kadrosu ile birçok kişi tarafından severek takip ediliyor. Dizide Burak Özçivit başta olmak üzere Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan gibi oyuncular da yer almaktadır. Her Çarşamba ATV'de yayımlanan dizi, oyuncu kadrosu ile de seyircileri büyülemektedir.

Kuruluş Osman Burak Özçivit

Burak Özçivit, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman Bey karakterine hayat veriyor. Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Aile tarafından Gaziantepli olan Özçivit, hayatını İstanbul'da devam ettirmektedir.

Kuruluş Osman Boran- Yiğit Uçan

Boran Yiğit diğer adıyla Yiğit Uçan 11 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya teşrif etmiştir. Aile tarafından Bosna'lı olan Yiğit Uçan, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Boran karakterine can vermektedir.

Kuruluş Osman Bamsı- Nurettin Sönmez

Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 yılında İstanbulda dünyaya gözlerini açmıştır. Nurettin Sönmez ilk olarak Mavi Kelebekler adlı televizyon dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Bu diziden sonra ise Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol almıştır.

Kuruluş Osman Dündar- Ragıp Savaş

Kuruluş Osman'ın Dündar'ı Ragıp Savaş 1966 yılında İzmitte doğmuştur. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne giren Ragıp Savaş, 4 yıl sonra buradan yüksek dereceyle mezun olmuştur. Aynı zamanda Bakırköy Tiyatrolarında da roller almıştır.

Kuruluş Osman Gündüz- Emre Basalak

Emre Basalak 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında tamamlayarak, çeşitli tiyatro topluluklarında ve devlet tiyatrolarında çalışmıştır. 2002 yılında da İstanbul Devlet Tiyatrosuna girerek kariyerine burada devam etmiştir.

Kuruluş Osman Bala Hatun- Özge Törer

Özge Törer 1998 yılında İstanbulda hayata gözlerini açmıştır. Eğitimine hali hazırda Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde devam eden Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine can vermektedir.

Kuruluş Osman Aygül Hatun- Buse Arslan Akdeniz

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya teşrif etmiştir. Buse Arslan Akdeniz, 2016 yılında iş insanı Kazım Akdeniz ile dünya evine girmiştir.

Kuruluş Osman Ayşe Hatun-Açelya Özcan

Oyunucu Açelya Özcan 1986 yılında İstanbulda doğmuştur. Her ne kadar oyunculukla uğraşsa da, aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. Şan ve armoni eğitimleri alan Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony adlı rock grubunun vokalistliğini üstlenmektedir.

