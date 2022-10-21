Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle

Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Trend listene kısa sürede giren Ağır Kurşun şarkısının sözleri merak ediliyor. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait şarkının sözlerini sizler için derledik. Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle!

Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Trend listene kısa sürede giren Ağır Kurşun şarkısının sözleri merak ediliyor. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait şarkının sözlerini sizler için derledik. Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle!

Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle

Orijinal Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri

Ağır kurşun bana rast geldi

Gözümün içine bakar yollar

Sana koşar adımla

Uzakların her gün yakınlaşır

Günleri saya saya sevdam

Kucaklaşır umutla

Burada takvimler sensizken geçiyor ömrümden

Sen bensiz, ben sensiz nöbetim hasretine

Mevsimler haddinden fazla soğuk burada sensizken

İçim mühürlüyken senin ateşin ısıtır burada bizi özlerken

Ağır Kurşun künye

Söz - Müzik : Doğanay Karadeniz

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix & Mastering : Koray Püskül

Editör : MHZ Müzik

Yönetmen : Burak Kuka

Görüntü Yönetmeni : Ömer Yılmaz

Kurgu : Alp Mert Döğücü

Color : Alp Çağlar Özlek

Sanat : Uğur Oktan

Perküsyon : Erdem Dalkıran

Gitar : Mustafa Ceceli

Klarnet : Aykut Sütoğlu

Tarcüş : Ali Yılmaz

Styling : Ebru Öztürk

Prodüktör : Tolga Aykut

.