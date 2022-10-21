Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle
Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Trend listene kısa sürede giren Ağır Kurşun şarkısının sözleri merak ediliyor. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait şarkının sözlerini sizler için derledik. Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle!
2022-10-21 11:51:21
Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri | Trend listene kısa sürede giren Ağır Kurşun şarkısının sözleri merak ediliyor. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait şarkının sözlerini sizler için derledik. Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle!
Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun dinle
Orijinal Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...
Kurtuluş Kuş - Ağır Kurşun sözleri
Ağır kurşun bana rast geldi
Gözümün içine bakar yollar
Sana koşar adımla
Uzakların her gün yakınlaşır
Günleri saya saya sevdam
Kucaklaşır umutla
Burada takvimler sensizken geçiyor ömrümden
Sen bensiz, ben sensiz nöbetim hasretine
Mevsimler haddinden fazla soğuk burada sensizken
İçim mühürlüyken senin ateşin ısıtır burada bizi özlerken
Ağır Kurşun künye
Söz - Müzik : Doğanay Karadeniz
Aranje : Mustafa Ceceli
Mix & Mastering : Koray Püskül
Editör : MHZ Müzik
Yönetmen : Burak Kuka
Görüntü Yönetmeni : Ömer Yılmaz
Kurgu : Alp Mert Döğücü
Color : Alp Çağlar Özlek
Sanat : Uğur Oktan
Perküsyon : Erdem Dalkıran
Gitar : Mustafa Ceceli
Klarnet : Aykut Sütoğlu
Tarcüş : Ali Yılmaz
Styling : Ebru Öztürk
Prodüktör : Tolga Aykut
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