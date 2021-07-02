Kurban duası | Kurban keserken okunacak dualar hangileri? Kurban keserken hangi dualar okunur? Mübarek kurban bayramı için hazırlıklar başladı. Vatandaşlar kurbanlık almak için araştırmalara başladı. Korona virüs tedbirlerinin kalkmasıyla vatandaşlar bu sene kısıtlamasız bir bayram geçirecek. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban keserken okunması gereken duaların ne olduğunu araştırıyor. Peki kurban keserken hangi dualar okunmalı? Kurban keserken okunması gereken dualar nelerdir?

Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman kurban bayramında kurban kesecek. Ülkemizde de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler şimdiden kurbanlık pazarlarının yollarına düştü bile. Korona virüs tedbirlerinin kalkmasıyla vatandaşlar bu sene kısıtlamasız bir bayram geçirecek. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban keserken okunması gereken duaların ne olduğunu araştırıyor. Peki kurban keserken hangi dualar okunmalı? Kurban keserken okunması gereken dualar nelerdir?

Kurban duası nedir? Kurba kesmek isteyenler kurban kesilirken okunacak duları araştırmaya başladı. Peki kurban kesiminde okunöası gereken dualar nelerdir?

Kurban keserken hangi dualar okunur?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79)

Kurban keserken okunacak dualar hangileri?

Kurban bayramınad kurban keserken okunacak dular vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban keserken aşağıdaki duları okuyabilirsiniz;

"İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." (el-En'âm, 79)

"İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (el-En'âm, 162)

Ayetleri okuduktan sonra "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirillir ve "Bismillahi Allahü Ekber" denilerek keskin bıçak ile hayvan kurban edilir.,

KURBAN NASIL KESİLİR?

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