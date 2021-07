Kurban eti nasıl yumuşatılır? Kesildikten sonra kurban eti nasıl yumuşak pişirilir? Kurban bayramında vatandaşlar kestikleri kurbanın tadına bakıyor ancak etin sertliği nedeniyle eti tüketmekte zorlanıyor. Kurban bayramında yumuşak et yemek isteyen insanlar internetten kurban eti yumuşatma yöntemlerini araştırıyor. Peki kurban eti 1 günde nasıl yumuşak ve lokum gibi olur? Kurban eti 1 kaç saatte nasıl yumuşak yapılır? İşte kurban etini yumuşak yapma yöntemleri...

Kurban eti nasıl yumuşatılır? Kesildikten sonra kurban eti 1 günde nasıl yumuşak yapılır? Kurban bayramında vatandaşlar kestikleri kurbanın tadına bakıyor ancak etin sertliği nedeniyle eti tüketmekte zorlanıyor. Kurban bayramında yumuşak et yemek isteyen insanlar internetten kurban eti yumuşatma yöntemlerini araştırıyor. Peki kurban eti 1 günde nasıl yumuşak ve lokum gibi olur? Kurban eti 1 kaç saatte nasıl yumuşak yapılır? İşte kurban etini yumuşak yapma yöntemleri...

Kurban bayramına bir araya gelen insanlar kestikleri kurbanı tüketmek istiyor ancak pişen etlerin kayış gibi, çok sert olduğu için etten keyif alamıyor. Bu gibi durumlarla karşılaşmamanız için sizlere kısa sürede et yumuşatma tekniklerinden bahsedeceğiz. İşte bir kaç saatte hatta dakikakalar içinde kurban eti yumuşatma yöntemleri...

KURBAN ETİ NASIL YUMUŞATILIR?

Kurban bayramında vatanraşların en şikayet ettiği konuşarda biri de pişen etlerin sert olması. Mangalda ya da tavada pişen etler dinlenmemiş olduğu için gergin ve sert oluyor. Ancak kısa sürede kurbam etlerini yumuşatmanın teknikleri de var. İşte kurban eti yumuşatma yöntemleri...

En az 24 saat bekletmeyi deneyin

Kurban eti kesildikten sonra ilk 24 saat "rigormortis" yani "ölüm katılığı" verilen olay gerçekleşiyor. Bunun önüne geçilmesi için etlerin ideal sıcaklıkta en az 24 saat dinlenmesi gerektiğini belirtiyor. İyi dinlenmiş et yumuşak ve lezzetli olur.

Karbonat ve maden suyu kullanın

En sağlıklı et tüketimi kesimden sonra 24 saat beklemek olsa da beklemek istemeyenler için eti karbonat ile ovma veya bir bardak maden suyunda 1-2 saat bekletmek de yumuşamasına (dinlenmesi kadar olmasa da) katkı sağlıyor.

Eti dövebilirsiniz

Eti dövmek ya da kasaba dövdürmek. Eti iki kat streç filmin arasında et döveceğiyle ezdiğinizde kas dokusunun kırılmasını sağlayabilir ve daha yumuşak bir parça elde edebilirsiniz.

Tuza bulamak

Yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığındaki bir dilim eti, bir tatlı kaşığı tuza iyice bulayıp 1 saat bekletmek işinizi görecektir. Bu sürenin sonunda etin üzerinde kalan fazlalık tuzu durulayıp etinizi peçeteyle iyice kurulayarak pişirmeye geçebilirsiniz.

Güzel soslarla marine etmek eti yumuşatır

Eti yumuşatma tekniklerinin sonuncusu da çeşitli soslarla marine etmek. Özellikle asit özelliği olan limon, sirke gibi bir malzemeyle hazırlayacağınız marine sosları etin dokusunu parçalayıp lezzetini artırıyor. Eti marine sosuna ne kadar süre tuttuğunuz pişirme süresi üzerinde de etkili oluyor.

Kola iyi bir et yumuşatıcıdır

Kola mükemmel bir et yumuşatıcısı görevi görüyor. Kızartmadan önce, eti sadece 10 dakika kolada bekletin. Daha sonra eti yüksek ısıda karabiber kullanarak kızartın. Bu yöntemle et yumuşayabilir.

Limon suyuna yatırın

Eti pişirmeden önce limon suyunda 30 dakika boyunca bekletmek yumuşatmak için yeterli. Limon suyu yerine sirke de kullanabilirsiniz. Ancak, sirke kullanırsanız et bir gece boyunca sirke içinde bekletilmeli.

Et Nasıl Marine Edilir?

Et nasıl terbiye edilir? sorusunun yanıtı kullanılan et çeşidine ve yapılmak istenen tarife göre değişir.

Ayrıca marinasyon konusundaki tercihler yemekleri yapanlara göre de farklılık gösterir.

Eti terbiye etmenin öncelikli amacı sertlik hissini azaltmak, yumuşatmak ve ağızda eriyen kıvama getirmektir.

Etin bünyesine farklı baharatlar ve soslar eklemek de diğer bir önemli amaçtır.

Böylelikle yapılan tarifin tadına değer katılır.

Et Nasıl Marine Edilir? 2. yöntem

Et sütle nasıl marine edilir diye merak edenler Özgür Şef'in yaklaşımını örnek alabilir.

Etin içinde bulunan sinir kısımları etin lezzetini azaltmakta ve yerken keyif alınmasını engellemektedir.

Özgür Şef'in yöntemi izlendiği zaman bu durum oluşmamaktadır.

Kırmızı et terbiyesi için salça, zeytinyağı, süt, yoğurt, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile özel bir karışım hazırlanır.

Ayrıca isteğe göre bitkisel yağ eklenebilir.

Et belirli bir süre boyunca bu karışımın içinde bekletilirse yumuşacık duruma gelir.

Baharatlar da lezzetine lezzet katarlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.