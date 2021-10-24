Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, gün içinde sürekli kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Gelin kronik yorgunluk sendromuna (dysania) daha yakından bakalım...



Uyandıktan sonra yataktan çıkacak gücü kendinizde bulamıyorsanız, günlük işlerinize bir türlü odaklanamıyorsanız, sürekli yorgun ve halsizseniz kronik yorgunluk sendromu (dysania) yaşıyor olabilirsiniz.

Kronik yorgunluk sendromu hayat kalitesini olumsuz etkiler. Kesin bir teşhisi konulamadığı için uzmanlar kronik yorgunluk sendromunu tıbbi bir durum olarak tanımlamıyor.

Kronik yorgunluk sendromunun (dysania) sebebi nedir?

Kronik yorgunluk sendromunun birçok sebebi olabilir. Fakat genel olarak sebepleri şunlardır;

Depresyon - Depresyon kişide üzüntüye, halsizliğe ve yorgunluğa neden olabilir.

Fibromiyalji - Genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrıya neden olan yumuşak doku romatizmasına fibromiyalji denir. Fibromiyalji de vücutta yorgunluğa neden olur.

Uyku apnesi - Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durduğu bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi de vücudun yorgun hissetmesine neden olur.

Anemi - Anemi (kansızlık) da vücutta yorgunluğa sebep olur.

Tiroid bozuklukları - Tiroid bezi sağlıklı bir şekilde çalışmadığında vücut kendini halsiz hissedebilir.

Diyabet - Diyabet (şeker hastalığı) yüksek kan şekerine neden olabilir. Bu da yorgun hissetmenizi sağlayabilir.

Huzursuz bacak sendromu - Uyku veya dinlenme esnasında vücuda rahatsızlık verip bacakları hareket ettirme isteği doğuran huzursuz bacak sendromu gün içinde yorgun ve halsiz hissetmenize sebebiyet verebilir.

Kalp hastalığı - Kalpte yaşanan sıkıntılar vücudu yorgun düşürebilir.

Uyku problemleri - Uyku problemleri yaşadığınızda gün içinde yorgun hissetmeniz kaçınılmazdır.

Kronik yorgunluk sendromunun (dysania) herhangi bir tedavisi var mı?

Kronik yorgunluk sendromu (dysania) bir hastalık değildir, fakat bir rahatsızlığın ciddi bir belirtisidir. Bu sendromun ortadan kalkması için altta yatan sebebin tedavi edilmesi gerekir. Bu yüzden bu sendromu yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurup doktora muayene olmalısınız.

Kronik yorgunluk sendromunuz (dysania) uykusuzluktan kaynaklanıyorsa bu durumdan kurtulmak için vücut saatinizi kontrol altına alıp düzenli bir uyku ve uyanma saati belirlemelisiniz. Uykunuzu kaçıracak kafein, alkol ve nikotinden uzak durmalısınız. Gün içerisinde egzersiz yaparsanız geceleri daha güzel bir uyku çekersiniz. Uyuduğunuz odanın fazla ışıktan ve gürültüden uzak olmasını sağlamalısınız. Yatmadan önce tablet, telefon, bilgisayar ve telefonla uğraşmak uyumayı zorlaştırır. Bu yüzden uyumadan yarım saat önce ekranlara bakmayı bırakmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.