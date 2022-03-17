Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı? Kripto paralara ilgi son yıllarda oldukça artmış durumda. Dalgalı seyir izleyen kripto paralar pek çok kişinin yüzünü güldürürken bazılarını ise üzdü. Avrupa denetim otoriteleri kripto paralara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar.' denildi.

Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı? Kripto paralara ilgi son yıllarda oldukça artmış durumda. Dalgalı seyir izleyen kripto paralar pek çok kişinin yüzünü güldürürken bazılarını ise üzdü. Avrupa denetim otoriteleri kripto paralara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

Bitcoin ile başlayan kripto para furyası hız kesmeden devam ediyor. Yüz milyarlarca dolar işlem hacmine ulaşan kripto para piyasası pek çok kişinin de canını yakmış durumda. Spekülasyona açık yapısı nedeniyle oldukça eleştirilen kripto paralara ilişkin ülkeler kısıtlamaları da devreye sokmuş durumda. Çin başta olmak üzere pek çok ülke kritpto paralara karşı adeta savaş açtı. Buna rağmen bitcoin gibi kripto paralar ilgi artarak devam ediyor.

Kripto paralar riskli mi?

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı. Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi?

Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği belirtildi.

Kripto varlıkları, ilgili ürün ve hizmetlerin genellikle mevcut AB finansal hizmet kuralları kapsamındaki korumanın dışında kaldığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin bu konuda kendilerine sunulanların korumasız olduğunun farkında olması gerektiği kaydedildi.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte. .