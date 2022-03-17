DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mustafa Şentop Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun Beşiktaş ile anlaştı mı?
İngiltere: Ukrayna'daki savaş suçlarının arkasında Putin var
Rennes-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak, muhtemel 11'ler nedir?
Netflix şifre paylaşma dönemini bitiriyor
Meteoroloji bir kez daha uyardı: İstanbul'a yoğun kar geliyor
Dr. Mehmet Öz Türk mü? Dr. Mehmet Öz Türk vatandaşlığını bıraktı mı ?
Kandil Simidi nasıl yapılır? Kandil Simidi tarifi nedir?
ABD'nin COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor
3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Vaka sayısı 21 bin 354
Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı?
Nijerya Devlet Başkanı, ülkesindeki yakıt kıtlığından dolayı özür diledi
18 Mart Cuma Hutbesi | Diyanet 18 Mart 2022 Cuma Hutbesi Konusu ne?
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

TIMETURK / GENEL / Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı?

Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı?

Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı? Kripto paralara ilgi son yıllarda oldukça artmış durumda. Dalgalı seyir izleyen kripto paralar pek çok kişinin yüzünü güldürürken bazılarını ise üzdü. Avrupa denetim otoriteleri kripto paralara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar.' denildi.

2 Saat Önce
2022-03-17 19:11:30
Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı?

Kripto paralar riskli mi? Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi? Kripto para (Bitcoin-Ethereum-Dogecoin) alınır mı? Kripto paralara ilgi son yıllarda oldukça artmış durumda. Dalgalı seyir izleyen kripto paralar pek çok kişinin yüzünü güldürürken bazılarını ise üzdü. Avrupa denetim otoriteleri kripto paralara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

Bitcoin ile başlayan kripto para furyası hız kesmeden devam ediyor. Yüz milyarlarca dolar işlem hacmine ulaşan kripto para piyasası pek çok kişinin de canını yakmış durumda. Spekülasyona açık yapısı nedeniyle oldukça eleştirilen kripto paralara ilişkin ülkeler kısıtlamaları da devreye sokmuş durumda. Çin başta olmak üzere pek çok ülke kritpto paralara karşı adeta savaş açtı. Buna rağmen bitcoin gibi kripto paralar ilgi artarak devam ediyor.

Kripto paralar riskli mi?

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı. Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.

Bitcoin-Ethereum-Alt Coinler riskli mi?

Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği belirtildi.

Kripto varlıkları, ilgili ürün ve hizmetlerin genellikle mevcut AB finansal hizmet kuralları kapsamındaki korumanın dışında kaldığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin bu konuda kendilerine sunulanların korumasız olduğunun farkında olması gerektiği kaydedildi.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş