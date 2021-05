Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren işletmelere bir nebze de olsa rahat nefes aldırabilmek için 'nefes kredisi' uygulaması hayata geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren başvurular alınmaya başlandı. Krediye başvurmak isteyen ancak borcu olan KOBİ'ler de kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? sorusunu sormaya başladı. ilk 6 ay ödemesiz olan nefes kredisi faizi ne kadar? Nefes kredisi aylık faiz oranı ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili detayları paylaştı.

Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren işletmelere bir nebze de olsa rahat nefes aldırabilmek için "nefes kredisi" uygulaması hayata geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren başvurular alınmaya başlandı. Krediye başvurmak isteyen ancak borcu olan KOBİ'ler de kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? sorusunu sormaya başladı. ilk 6 ay ödemesiz olan nefes kredisi faizi ne kadar? Nefes kredisi aylık faiz oranı ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili detayları paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı nefes kredisinin detaylarını kamu oyu ile paylaştı. Korona salgını nedeniyle kapatılan ve zor günler geçiren KOBİ'lere nefes olması amaçlanan kredi başvuruları 1 Haziran'da başladı. Peki Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi?

Nefes kredisi faizi ne kadar?

KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi'nin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını bildirdi. Faiz oranı yıllık yüzde 17,5, üst limit 200 bin lira olacak.

Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi?

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 ay ödeme yok

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Nefes kredisi başvuusu nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada ""Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Nefes kredisi veren bankalar hangileri?

Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı.

* T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

* TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

*TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.

* TÜRKIYE IS BANKASI A.S.

* T.GARANTI BANKASI A.S.

* YAPI VE KREDI BANKASI A.S.

* AKBANK T.A.S.

* DENIZBANK A.S.

* ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.

* VAKIF KATILIM BANKASI A.S."

