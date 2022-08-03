Yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün neden görevden alındı? Aygün'ün yerine kim atanacak? KPSS sınavının ardından bir yayın evininde çıkan soruların benzerinin sınavda çıktığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. Sınava giren yüzbinlerce kişi soruşturma sonucunu beklerken dün ÖSYM Başkanı Aygün flaş bir kararla görevden alındı. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından Halis Aygün'ün yerine gelen yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı merak edilmeye başlandı.

Yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün neden görevden alındı? Aygün'ün yerine kim atanacak? KPSS sınavının ardından bir yayın evininde çıkan soruların benzerinin sınavda çıktığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. Sınava giren yüzbinlerce kişi soruşturma sonucunu beklerken dün ÖSYM Başkanı Aygün flaş bir kararla görevden alındı. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından Halis Aygün'ün yerine gelen yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı merak edilmeye başlandı.

KPSS'de benzer soru iddiaları üzerine yaşanan tartışmalar başka bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce iddiaların soruşturulması talimatını verdi. Yüz binlerce adayı sevindiren bu gelişmenin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün ani bir kararla görevden alındı. ÖSYM'nin başındaki isime yaşanan krizden dolayı fatura kesilmiş oldu.

Yeni ÖSYM Başkanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün falaş bir kararla görevden alındı. Yeni ÖSYM Başkanı ise henğz belli olmadı. İlerleyen günlerde ÖSYM Başkanı olarak atanan ismin açıklanması bekleniyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün neden görevden alındı?

31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Sınavda bir yayınevinin deneme kitaplarında sorulan soruların aynılarının yer aldığı iddiası üzerine denetleme başlatıldı. KPPS benzer soru iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı.

Aygün'ün yerine kim atanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi. Halis Aygün'ün yerine kimin geleceği ise henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan inceleme talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayınladığı mesajında KPSS benzer soru iddialarının üzerine gidileceğini açıkladı. Erdoğan mesajında " Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.