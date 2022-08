KPPS sınavında şifreleme iddiası | KPSS Türkçe testinde şifreleme mi var? KPSS şifreleme olayı iddiası nedir? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarındaki soruların bir yaynevinin kitaplarında yer alan sorularla aynı yada benzer olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada KPSS sınavları iptal edildi. Son gelen iddia ise oldukça şaşırtıcı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin KPSS Türkçe testinde cevapların şifreli olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmelerden sonra KPSS şifreli soru iddiası da oldukça tartışılmaya başlandı.

KPPS sınavında şifreleme iddiası | KPSS Türkçe testinde şifreleme mi var? KPSS şifreleme olayı iddiası nedir? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarındaki soruların bir yaynevinin kitaplarında yer alan sorularla aynı yada benzer olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada KPSS sınavları iptal edildi. Son gelen iddia ise oldukça şaşırtıcı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin KPSS Türkçe testinde cevapların şifreli olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmelerden sonra KPSS şifreli soru iddiası da oldukça tartışılmaya başlandı.

KPSS tartışmaları devam ederken dün alınan flaş kararla KPSS'nin 31 Temmuz'da yapılan oturumları iptal edildi, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan sınavlar ise ertelendi. KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken bir flaş iddia da Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den geldi.

KPPS sınavında şifreleme iddiası

Sadık Gültekin gündemdeki KPSS sınavına ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Gültekin Türkçe testinde sorulan soruların şifrelleme olduğunu iddia etti.

KPSS Türkçe testinde şifreleme mi var?

Gültekin çok ses getiren iddiasında şöyle konunuştu "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

KPSS sınaları iptal edildi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy KPSS'de benzer soru iddiaları üzerine yaptığı basın açıklaması ile sınavları iptal edildiğini duyurdu. Ersoy "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.