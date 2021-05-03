Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı? Korona erkeklerde iktidarsızlık yapar mı?

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan küresel salgın korona virüsün insanlar üzerinde bir olumsuz etkisin daha olduğu ortaya çıktı. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkekler salgın ile koronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı sorusunu sormaya başladı. Uzmanlardan yapılan açıklama virüsün erkek üreme sistemlerine etkisinin daha ağır olacağı yönünde. Peki korona erkeklerde iktidarsızlık yapar mı?

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan küresel salgın korona virüsün insanlar üzerinde bir olumsuz etkisin daha olduğu ortaya çıktı. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkekler salgın ile koronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı sorusunu sormaya başladı. Uzmanlardan yapılan açıklama virüsün erkek üreme sistemlerine etkisinin daha ağır olacağı yönünde. Peki korona erkeklerde iktidarsızlık yapar mı?

Koronavirüsün mutasyona uğraması ile bulaşıcılığı arttığı belirtiliyor. Ülkemizde de son zamanlarda vaka sayılarında adeta patlama yaşandı. Çocuk sahibi olmak isteyen erkekler de koronavirüse yakalanmaktan korkar oldu. "Koroanvirüs kısırlığa neden olabilir" iddiaları üzerine erkekler daha tedirgin durumda. Peki gerçekten koronavirüs (Kovid-19) erkeklerde kısırlık yapar mı? Yapılan araştırmalara göre Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı?

Üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu Kovid-19 sürecinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmaların halen devam ettiğini belitti. Bakırcıoğlu uluslararası çalışma ve makalelerin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı gruplar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri konusunda, hem çocuk sahibi olma sorunu yaşayan hem de hamile kalmayı planlayan çiftlerin endişelerini giderecek ve sorularını cevap verecek araştırmalar devam ediyor. Erkek üreme sağlığında Kovid-19 hastalığı geçiren erkekler üzerinde yapılan çalışmalardan birtakım sonuçlar elde edildi. Kovid-19 erkekleri daha çok etkiliyor ve erkeklerde enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Testosteron hormonu nedeniyle erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor. Hastalığın ağır geçmesinde bir diğer hipotez, ACE2/TMPRSS2 reseptörlerin erkelerde kadınlara göre daha fazla oranda olması ve androjen, yani testosteron hormon yüksekliğinin buna yol açtığı. Ayrıca ileri yaş erkeklerde kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıkların kadınlara göre daha yüksek oranda görülmesi de hastalığın erkeklerde daha çok ölüme yol açmasını açıklayabilen nedenler arasında. Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan Tongji Tıp Fakültesi'nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi."

Tüp bebek düşüneenler ne kadar sonra tedaviye başlamalı?

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymaları, ateşli ve orta düzeyde ağır semptomlarla hastalığı geçirenlere en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.

Korona erkeklerde iktidarsızlık yapar mı?

Yaklaşık 1 yıldır pandeminin neden olduğu etkilerin tartışıldığını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, “Akciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organlar üzerine etkilerini tartışıyoruz. Çünkü bunların üzerine olan etkiler genellikle ölümle ve ağır kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor. Bu arada ürolojinin de alt branşları, örneğin androlojide genital sistemler üzerine ve üriner sistemler üzerine, androlojinin ilgi alanları olan infertilite (kısırlık) ve erektil disfonksiyon (ilişkiye hazır olamamak) üzerine etkileri olduğunu da görmeye başladık” diye konuştu.

Dr. Dena Grayson, Kovid-19 geçiren birçok hastasında sertleşme problemi olduğu ve iktidarsızlık yaşadığını söyledi. NBC'ye konuşan Grayson, “Kovid-19'un insan sağlığına uzun vadeli etkilerini biliyoruz, bazı nörolojik komplikasyonlar yaşanıyor ve bazı rahatsızlıklar kalıcı olabiliyor. Ayrıca erkeklerin uzun vadede bu virüs yüzünden sertleşme (erektir disfonksiyon) sorunu yaşamasından endişe ediyoruz. Çünkü bu virüsün damarlarda hasara yol açtığını biliyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.