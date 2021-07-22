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Konya namaz vakitleri 2021 | Konya sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazı saati
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Konya namaz vakitleri 2021 | Konya sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazı saati

Konya namaz vakitleri 2021 | İslam'ın şartlarından biri olan namaz ibadeti dünya üzerinde milyonlarca Müslüman'ın 5 vakit olarak yerine getirdiği ibadettir. Ülkemizde de namaz vakitleri her ile göre farklıdır. Konya'da yaşayan vatandaşlar da Konya namaz vakitlerini internetten araştırıyor. Konya sabah namazı ne zaman, Konya akşam, öğle ikindi namazı vakti saat kaçta? Konya yatsı namazı vakti ne zaman? İşte 2021 Konya namaz vakitleri...

3 Saat Önce
2021-07-22 13:28:57
Konya namaz vakitleri 2021 | Konya sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazı saati

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Konya namaz vakitleri 2021 | İslam'ın şartlarından biri olan namaz ibadeti dünya üzerinde milyonlarca Müslüman'ın 5 vakit olarak yerine getirdiği ibadettir. Ülkemizde de namaz vakitleri her ile göre farklıdır. Konya'da yaşayan vatandaşlar da Konya namaz vakitlerini internetten araştırıyor. Konya sabah namazı ne zaman, Konya akşam, öğle ikindi namazı vakti saat kaçta? Konya yatsı namazı vakti ne zaman? İşte 2021 Konya namaz vakitleri...

Namaz, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur'an'da günün belli vakitlerinde[1][2] abdestle birlikte[3] duaya kalkılması ifadesi bulunur. Kur'an'a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim peygambere öğretilen bir ibadet şeklidir.[3][4]

Namaz için ön şartlardan birisi kıble istikametine doğru yönelişi içerir.

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ 2021

5 VAKİT NAMAZ

Dinimizde her Müslüman'un kılmakla yükümlü olduğu günlük 5 vakitlik namaz vardır. Bunlar şöyledir;

Sabah: Sabah vakti kılınan namazdır.

Ögle: Öğle vakti kılınan mazdır.

Ikindi: Gökyüzü kizarasiya kadar kilinabilir.

Aksam: Akşam vakti kılınan namazdır. Aksam saati gün batimini da belirtir.

Yatsi: Yatsi namazi vaktidir.

FARZ NAMAZLAR

Sabah namazı: Sabah, tan yerinin ağarmaya başlamasından, Güneş'in doğuşuna kadar olan zamandır. 49.5° enleminin kuzeyinde kalan bölgelerde kışın altı ay boyunca gün doğumu olmadığı için bu tanım geçersiz kalır.

Öğle namazı: Öğle; fıkıhçılara göre Güneş'in en tepede olduğu andan her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.

İkindi namazı: "ikindi" sözcüğü Türkçede "ikinci" sözcüğünün başka söylenişidir. Bu namaz adını öğlenin "ikinci vakti" olarak kabul edilen ikindi kelimesinden alır. İkindi öğlenin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.

Akşam namazı: (Arapça: Işa): Fıkıhçılara göre, Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.

Yatsı namazı: Gece karanlığı başladığından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar geçen zamandır. Akşam ve yatsıyı tek vakit olarak ifade eden eski fıkıh kitapları Salatü'l Işayı ikiye ayırırlardı, ilkine Işa-ı Evvel,

Akşam namazı; ikincisine de Işa-ı Ahir, Yatsı namazı derlerdi.

Cuma namazı: İnananlar, Cum'a Suresi'nde cuma ibadetine çağrılırlar: "Ey inananlar! Cuma günü, dua için çağrı yapıldığında, Allah'ın Zikri'ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (62:9)

Cenaze namazı: Kuran'da geçmeyen fakat vefat eden kişiler için geleneksel olarak icra edilen bir namaz çeşididir. Bazı Müslümanlar tarafından yapılması diğer Müslümanların üzerinden dini sorumluluğu kaldırdığı için farz-ı kifaye olarak nitelenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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