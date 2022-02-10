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TIMETURK / GENEL / Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?

Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?

Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı? Yoğun kar yağışları ile birlikte Konya'da bazı ana yollar araç geçişlerine kapatıldı. Konya'nın çevre illere olan ulaşımı neredeyse durma noktasına geldi. Konya'dan Karaman'a gitmek isteyen vatandaşlar da Konya-Karaman yolunun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

19 Dakika Önce
2022-02-10 10:55:12
Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?

Konya'da soğuk havalar etkisini gösteriyor. Konya'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yoğun açlışması devam ederken Karaman'a gitme planı olan vatandaşlar yolun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı.

Konya-Karaman yolu açık mı?

Konya'da kar yağışları etkisini artırdı. Bu sebeple bazı ana yollarda aksamalar yaşandı. Konyan'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayolları geçici olarak kapatıldı. Konya Karaman yolu ise açık bulunuyor. Araç sahipleri tedbirlere uyarak bu yolu kullanabilirler.

Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?

Yaşanan olumsuz hava kar ayolu ulaşımını da etkilemeye devam ediyor. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç geçişine kapatıldı. Konya'yı çevre illere bağlayan yolların bir çoğunda trafik durdu. Konya Karaman yolunun ise açık olduğu belirtildi. Yola çıkmak isteyen araç sahiplerinin Karayollar ve belediye yetkililerinden son bilgiyi alarak yola çıkmaları gerekiyor. Zira açık olan yollar da ayeniden kapanabilir.

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