Konut kredileri düştü mü? Konut kredisi faizi 0.99 mu oldu? Düşük faizli 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi hangi bankalar veriyor? Ev almak isteyenler düşük konut kredisi faizi müjdesi ile sevindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konut kredi faizlerinin ilk defa ev alacaklar için 0.99 olacağını, döviz ve altınlarını sisteme kazandıranların ise 0,89 faiz oranlarından kredi çekebileceğini duyurdu. Peki konut kredileri düştü mü? Hangi bankalarda konut kredileri 0,99'a düştü?

Konut kredileri düştü mü? Konut kredisi faizi 0.99 mu oldu? Düşük faizli 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi hangi bankalar veriyor? Ev almak isteyenler düşük konut kredisi faizi müjdesi ile sevindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konut kredi faizlerinin ilk defa ev alacaklar için 0.99 olacağını, döviz ve altınlarını sisteme kazandıranların ise 0,89 faiz oranlarından kredi çekebileceğini duyurdu. Peki konut kredileri düştü mü? Hangi bankalarda konut kredileri 0,99'a düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ev sahibi olmanın hayalini kuranları heyecanlandırdı. Erdoğan açıklamasında konut kredilerinin düşeceğini duyurdu. Konut sahibi olmak için bankadan kredi çekmek zorunda kalan vatandaşlar gelişmeler üzerine Konut kredileri düştü mü? Konut kredisi faizi 0.99 mu oldu? sorularına yanıt arar oldu. İşte düşük faizli konut kredisinin detayları...

Konut kredileri düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Düşük faizli 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi hangi bankalar veriyor?

0.99 ve 0.89 faiz oranı ile konut kredisi almak isteyenlerin kamu bankalarına müracat etmeleri gerekecek. Kamu bankaları aracılığıyla yapılan bu kampanya için başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Akbank %1,80 - %1,92

Garanti BBVA %2,75 - %2,79

ING %2,19 - %2,59

İş Bankası %1,95

Yapı Kredi %2,09

Albaraka Türk %1,75 - %1,99

Alternatif Bank %2,52 - %2,71

Anadolubank %2,59 - %2,65

DenizBank %2,40

Fibabanka %1,90 - %2,68

Halkbank %1,20 - %1,29

Vakıfbank %1,20 - %1,29

Ziraat Bankası %1,20 - %1,29

HSBC %3,49

ICBC Bank %2,01 - %2,07

Kuveyt Türk%1,84 - %1,98

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