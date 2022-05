Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ucuzlayacak mı? 2022'de sıfır ve ikinci el ev fiyatları ne zaman düşecek? Ev almayı düşünenler son zamanlarda artan fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. 2022 yılında ikiye katlanan ev fiyatları vatandaşın alım gücünün dışına çıkmış durumda. Artan ev fiyatlarına dair Bakan Kurum'dan flaş açıklama geldi. Açıklamada konut fiyatlarının normalleşmesi için devlet olarak her türlü müdahalen yapılacağını belirtti. Ev almak isteyenler de 'ev fiyatları düşecek mi' sorusunu sormaya başladı. Peki 2022'de ev fiyatları ne zaman azalacak?

Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ucuzlayacak mı? 2022'de sıfır ve ikinci el ev fiyatları ne zaman düşecek? soruları ev sahibi olmak istyen vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni konut kredisi paketini duyurdu. Buna göre ilk defa ev alacaklara bankalar 2 milyon TL'ye kadar 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlauyacak. Ayrıca döviz ve altınlarını sisteme dahil edenlere de 0,89 oranında faizden konut kredisi verillecek. Yeni kredilerin duyurulmasından sonra ev fiyatlarında bir günde artış olduğu gözlerden kaçmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada ,konut kredisi faiz indirimi sonrasında konut fiyatlarını rekor düzeyde arttıran 64 bin kişinin tespit edildiğini söylemişti.

Konut fiyatları düşecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurum, konut fiyatlarının normalleşmesi için devlet olarak her türlü müdahaleyi yapacaklarını söyledi. Kurum, "Fahiş fiyat artıranları takip edeceğiz. Maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz" dedi.

Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da Covid-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti: "Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız."

Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, "Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor." dedi.

Ev fiyatları ucuzlayacak mı?

Ev fiyatlarının önümüzdeki günlerde ucuzlayıp ucuzlamayacağı ev almak isteyenler tarafından meak ediliyor. Bu konuda net birşy söylemek mümkün deği.

350 bin konutun yapımı devam ediyor

Türkiye çapında 350 bin konutun yapımının da devam ettiğini dile getiren Kurum, yapılan meydan ve diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Tedarik zincirinin normale dönmesiyle ham madde girdi fiyatlarının azalacağını, azalmasıyla da maliyetlerin düşeceğini belirten Kurum, şunları kaydetti. "Burada da gereken her şey yapılıyor, yapılacak. Sosyal konutla ilgili geçen sene 100 bin açıkladık. İnşallah bu sene rekor bir rakam açıklayacağız. Konut fiyatlarının normalleşmesi adına devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız. Konut fiyat artışının takibi de dahil. Yani burada fahiş fiyat artıranları da takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz. Konut edindirme amacıyla yapılacak projelere destek vereceğiz. Kentsel dönüşümün artırılması, daha da etkinleştirilmesi için destek vereceğiz. Konutu sadece konut imarlı yerlere yapacağız."

Yabancıya satışlar konut fiuyatlarını yükseltiyor mu?

Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon konut satıldığını dile getiren Kurum, bunun 500 bininin yeni, 1 milyonunun da ikinci el konutlar olduğunu vurguladı.

Konutlardaki fiyat artışlarının yabancı vatandaşa konut satışından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin olarak da Kurum, "Son 5 yıla baktığımızda yılda 40-50 bin civarında yabancılar konut alıyor. Yani 1,5 milyon konutun yüzde 3'ü. Yabancıların almasıyla konut fiyatının artması aynı düzlemde değil. Yani yabancılar aldı diye konut fiyatları artmıyor." değerlendirmesini yaptı. .