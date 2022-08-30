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Kocaali Yıldız Tilbe konseri ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Yıldız Tilbe konseri nerede?

Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de konser verecek. Şarkıcının hayranları Kocaali Yıldız Tilbe konseri ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Yıldız Tilbe konseri nerede? sorularına yanıt aramaya başladı.

10 Saat Önce
2022-08-30 18:44:24
Kocaali Yıldız Tilbe konseri ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Yıldız Tilbe konseri nerede?

Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de konser verecek. Şarkıcının hayranları Kocaali Yıldız Tilbe konseri ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Yıldız Tilbe konseri nerede? sorularına yanıt aramaya başladı.

Şarkıları, dansı ve kendine has üslubu ile milyonlarca kişinin sevdiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Belediyesi'nin organizasyonunda sevenleri ile bir araya gelecek.

Kocaali Yıldız Tilbe konseri ne zaman, saat kaçta?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Konseri düzenliyor. Etkinlik kapsamında Yıldız Tilbe de Kocaeli'de sevenlerine unutulmaz bir konser verecek. Yıldız Tilbe konseri 30 Ağustos'ta saat 20.00'de başlayacak.

30 Ağustos Yıldız Tilbe konseri nerede?

Konser Kocaeli Sekapark'ta gerçekleşecek. Dev konsere on binlerce kişinni katılması bekleniyor.

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