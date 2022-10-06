KİT taşeron kadro | KİT kadro verilecek mi? KİT ne zaman kadroya geçecek? KİT kadro 2023'te mi 2022'de mi verilecek? Son zamanlarda yüz binlerce çalışanı ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. EYT, sözleşmeli kadro ve taşeron kadro konusunda çalışmalarına ağırlık veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan işçilerin durumuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. KİT bünyesinde taşeron olarak görev yapanlar KİT taşeron kadro ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor.

KİT taşeron kadro | KİT kadro verilecek mi? KİT ne zaman kadroya geçecek? KİT kadro 2023'te mi 2022'de mi verilecek? Son zamanlarda yüz binlerce çalışanı ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. EYT, sözleşmeli kadro ve taşeron kadro konusunda çalışmalarına ağırlık veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan işçilerin durumuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. KİT bünyesinde taşeron olarak görev yapanlar KİT taşeron kadro ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Bilgin son açıklamasında KİT çalışanlarını da heyecanlandırdı. TRT Haber yayınında soruları yanıtlayan Bilgin EYT düzenlemesi, taşeron işçilerin kadroya alınması, mevsimlik ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerden asgari ücrete yapılacak artışa kadar pek çok öenmli konuda soruları yanıtladı. Taşreon çalışanlara kadro verileceği daha önceden açıklanmış ve bununla ilgili çalışmalar da başlamıştı. KİT taşoran işçiler de 2022-2023 yılında kendilerine ne zaman kadro verileceğini araştırıyor.

KİT kadro verilecek mi?

Bakan Bilgin'den gelen son açıklama KİT bünyesinde çalışan taşeron personeli yakından ilgilendiriyor. Bilgin açıklamasında şunları söyledi: "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükumet önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçi, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadı. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız."

KİT ne zaman kadroya geçecek?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan taşeron çalışanlara kadro verileceği Bakan Bilgin tarafından açıklandı. Kadroya geçiş işlemlerinin 2023 yılında başlaması bekleniyor.

Belediye taşeron işçilere kadro verilecek mi?

Belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışan personele ilişkin de Bakan Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." dedi.