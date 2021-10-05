Kırık saçlarınızı keten tohumuyla onarın

Hiçbir kadın saçlarının cansız, mat, ve kırık olmasını istemiyor. Fakat saçlarımız sürekli kırılıyor ve ortaya gerçekten kötü bir görüntü çıkıyor. Peki bu saç kırılmasının önüne doğal bir maskeyle geçebileceğinizi söylesek? Gelin keten tohumunun faydalarına ve saç kırıklarına etkisine bakıp güzel bir maske hazırlayalım...



Ketengiller ailesinden olan keten, mavi veya sarı renkli çiçeklere sahip bir bitkidir. Birkinin çiçekleri haziran ve ağustos ayları arasında açar. Bu bitki endüstriyel bir bitkidir, tohumu ve lifi için yetiştirilir. En çok tohumluk keten dünyada Kanada, Çin, ABD ve Hindistan'da yetişir. Ülkemizde ise Afyon, Samsun ve Sinop illerimizde lif, Diyarbakır'da ise yağlık keten üretimi yapılır. Keten tohumunun vücudumuza birçok faydası vardır.

Keten tohumunun besin değeri nedir?

1 kaşık öğütülmüş keten tohumu 37 kalori, 1.3 g protein, 1.9 g lif ve neredeyse 0 (0.1 g) şeker içerir.

Keten tohumunun vücudumuza faydaları

Keten tohumu içerisinde yüksek miktarda lif bulundurur. Bu sayede uzun süreli tokluk sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Keten tohumu fitokimyasaldan zengindir. Bu fitokimyasallar antioksidan görevi görür. Bu besin içeriği sayesinde keten tohumu vücudunuzu kansere karşı korur.

Keten tohumu lignan içeriğiyle tip 2 diyabetin etkilerini hafifletir, menopoz semptomlarını engeller. İçerisindeki omega 3 yağ asitleriyle meme, prostat ve kolon kanserine karşı vücudu korur.

Keten tohumu kalp hastalıklarının önüne geçer. Kan şekerini normal düzeyde tutarak diyabeti önler. Kötü kolesterolü düşürür.

Keten tohumu yağı iltihaplı egzamaya şifa olur. Tırnakları güçlendirir. Egzamanın kafa derisinde yapmış olduğu tahrişe karşı da etkilidir.

Gelelim konumuza... Keten tohumu saçların nem dengesini korur, saçları onarır ve nemlendirir, saç tellerini besler, parlaklık kazandırır ve hızlı uzamalarını sağlar.

Saçları onaran keten tohumu maskesi tarifi

Saçlarınız için keten tohumu maskesi hazırlamak istiyorsanız bir yemek kaşığı keten tohumu, 2 su bardağı suya ihtiyacınız olacak. Keten tohumu suyla kaynatıp jöle kıvamına getirin ve soğutun. Çok fazla kaynatmamaya dikkat etmelisiniz. Bu karışımı saçınıza sürüp en az 1 saat bekletin. Daha sonra şampuanınızla saçlarınızı yıkayın. Maskenizi zenginleştirmek istiyorsanız içerisine birkaç damla kayısı çekirdeği yağı da ekleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.