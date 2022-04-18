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TIMETURK / GENEL / Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar?

Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar?

Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar? Yeni tip kimliklerin kullanımına 2017 yılında başlandı. Aradan geçen yıllara rağmen halen yüz binlerce kişi eski tip kimliklerini değiştirmedi. Eski nüfus kağıtlarının kullanımında sona doğru gelinirken vatandaşlar kimliklerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvurmaya başladı. Eski kimliklerini yeni tip kimlikle değiştirmek isteyenler ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyor. İşte 2022 kimlik yenileme ücretleri...

55 Dakika Önce
2022-04-18 12:43:09
Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar?

Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar? Yeni tip kimliklerin kullanımına 2017 yılında başlandı. Aradan geçen yıllara rağmen halen yüz binlerce kişi eski tip kimliklerini değiştirmedi. Eski nüfus kağıtlarının kullanımında sona doğru gelinirken vatandaşlar kimliklerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvurmaya başladı. Eski kimliklerini yeni tip kimlikle değiştirmek isteyenler ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyor. İşte 2022 kimlik yenileme ücretleri...

AB ile uyum süreci kapsamında yeni tip kimlik kartlarının hayatımıza girişi 2017 yılında oldu. Bu süreden sonra randevu alınarak yapılacak başvurularda vatandaşlara yeni tip kimlikler verilmeye başlandı. Aradan 5 sene geçmesine rağmen halen eski nüfus kağıtlarını değiştirmeyenler var. Eski nüfus cüzdanlarının yerini alacak kimlik kartları, çipli olmaları dolayısıyla daha güvenli oldu.

Kimlik yenileme ücreti 2022

Kimlik yenileme işlemlerinde belli oranda ücret alınıyor. Yapılacak işleme göre alınacak ücretler şöyledir;

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 37,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 75,00 TL ödenmesi gerekiyor.

Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar?

Eski tip nüfus kağıdının yenilenmesinde vatandaşlardan 37,50 TL ücret alınıyor. Ücretin kimlik değişimrandevusundan önce yatırılması gerekiyor.

Kimlik yenileme ücreti nereye nasıl yatırılır?

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden kimlik ücreti yatırılabilir.
Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
PTT Şubelerinden kimlik ücretleri yatırılabilmektedir.

Yeni kimlikler kaç yıl geçerli?

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

Kimlik değiştirme radevusu nasıl alınır?

Kimlik yenileme ve kimlik çıkarma işlemleri için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

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