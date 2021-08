Kastamonu Bozkurt-İnebolu afet bölgesi ilan edilecek mi? Sel bölgeleri afet bölgesi ilan edildi mi? Batı Karadeniz'de Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu sel vurdu. Bozkurt'ta ise baraj kapağının patlaması ile kent sular altında kaldı. Bozkurt Belediye Başkanı yaptığı açıklamada 'Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz' dedi. Sel nedeniyle bir çok ev ve işyeri de hasar gördü.

Kastamonu Bozkurt-İnebolu afet bölgesi ilan edilecek mi? Sel bölgeleri afet bölgesi ilan edildi mi? Batı Karadeniz'de Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu sel vurdu. Bozkurt'ta ise baraj kapağının patlaması ile kent sular altında kaldı. Bozkurt Belediye Başkanı yaptığı açıklamada "Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi. Sel nedeniyle bir çok ev ve işyeri de hasar gördü.

Batı Karedeniz'i sel vurdu. Sel Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili oldu. Sel nedeniyle bir çok ev ve iş yeri hasar gördü. Selde ne yazık ki kayıpların da olduğu söylendi. Kastambonu'nun Bozkurt ilçesinde de baraj kapağının patlamasıyla kent sular altında kaldı. Caddelerin nehire dönüştüğü Bozkurt'ta durum vahim.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık sel felaketi üzerine yaptığı açıklamada yaşnana olayı 'Tarihte görülmemiş bir felaket' olarak tanımlardı. Yanık "Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

"4 - 5 can kaybımız olduğu kesin"

Yanık açıklamasında şunları söyledi: "İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var. Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı. Helikopter harici o vatandaşlarımızı o çatılardan almamız mümkün değil. Tarihte görülmemiş bir felaket var burada. 4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Şu an yağış şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bir barajın patladığını düşünün ve 5 saattir bu şekilde Bozkurt ilçesi. Herkes çaresiz, insanlar çaresiz. Olağanüstü bir durum var.

"Sel afeti meydana geldi"

Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı böklgeye gitti. Burada incelemelerde bulunan Soylu şöyle konuşt: "Bartın, Sinop, Kastamonu'nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya sevk ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız."

Yağış miktarı 300 kilogramın üzerine çıktı

Yağış miktarının 300 kilogramın üzerine çıktığını vurgulayan Soylu 100 kilogramın üstünün afet olarak değerlendirildiğini belirtti. Soylu, "Sel baskınlarında tüm ekipler seferber edildi. İnşallah kayıp haberi vermeden, vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla'da kalacaklar." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.