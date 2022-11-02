Kasım ara tatilde öğretmen semineri uzaktan mı, online mi? 2022 Ara tatil seminerleri ÖBA üzerinden mi yapılacak? Öğretmenler okula gelecek mi? Milyonlarca öğrenci gibi MEB bünyesinde görev yapan 1 milyona yakın öğretmen de 14 Kasım'da ara tatile çıkacak. Ara tatilin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerde tatil heyecanı yaşanırken öğretmenlerde ise seminerlerin uzaktan mı yoksa okulda mı yapılacağı sorusu kafaları kurcalamaya başladı. Konuya ilişkin yapılana açıklama öğretmenleri sevindirdi.

Kasım ara tatilde öğretmen semineri uzaktan mı, online mi? 2022 Ara tatil seminerleri ÖBA üzerinden mi yapılacak? Öğretmenler okula gelecek mi? Milyonlarca öğrenci gibi MEB bünyesinde görev yapan 1 milyona yakın öğretmen de 14 Kasım'da ara tatile çıkacak. Ara tatilin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerde tatil heyecanı yaşanırken öğretmenlerde ise seminerlerin uzaktan mı yoksa okulda mı yapılacağı sorusu kafaları kurcalamaya başladı. Konuya ilişkin yapılana açıklama öğretmenleri sevindirdi.

14-18 Kasım tarihleri arasında 2022'nin ilk ara tatili başlayacak. Öğrenciler cuma günü ders bitiş zili ile birlikte 9 günlük tatile çıkmış olacak. Ara tatile sayılı günler kala öğretmenler de mesleki çalışmaların uzaktan mı yoksa okulda mı yapılacağı sorusuna yanıt arıyordu. Uzun süre beklenen soruya nihayet yanıt geldi.

Kasım ara tatilde öğretmen semineri uzaktan mı, online mi?

14-18 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim'de ara tatil başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler ara tatili evlerinde geçirecek. Öğrenciler tatilin keyfini doyasıya yaşayacak. Öğretmenler ise seminerlerini uzaktan, online olarak gerçekleştirecek. Öğretmen Kasım ara tatil seminerleri ÖBA üzerinden yapılacak ve öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmaaycak.

2022 Ara tatil seminerleri ÖBA üzerinden mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin meakla beklediği konuda son dakika açıklaması yaptı. Özer öğretmenlerin 14-18 Kasım tarihi arasında seminerlerini Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan gerçekleştireceğini duyurdu.

Öğretmenler okula gelecek mi?

Daha önce de ara tatilde seminerler uzaktan yapılmıştı. 2022 Kasım ara tatil için de beklenen açıklama bu yönde oldu. MEB'den gelen açıklamaya göre öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek ve ÖBA üzerinden seminer eğitimlerini tamamlayacak.

Ara tatil kaç gün?

Öğretmen seminerleri sadece 14 ve 18 Kasım tarihleri arasında olacak. Ancak ara tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün olacak. Öğrenciler ve öğretmenler 9 gün boyunca okulda olmayacak.

Öğretmen semineri nedir?

Öğretmenler ara tatillerde, 15 tatilinde ve yıl sonu tatillerinde öğrencilere nasıl daha iyi eğitim verilebielceği konusunda toplantılar yapar ve fikir alışverişinde bulunur. Bu toplantılar öğretmen seminerleri olarak adlandırılır.

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