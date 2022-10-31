Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri kapalı mı, açık mı? Özel okullar ara tatilde kapanacak mı? Kasım ara tatilde özel eğitim tatil mi?

Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri kapalı mı, açık mı? Özel okullar ara tatilde kapanacak mı? Kasım ara tatilde özel eğitim rehabilitasyon kurumları tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında milyonlarca öğrenci 14 Kasım'da ara tatile çıkacak. Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezilerinde ise durum farklı olacak.

Ara tatilin yavaş yavaş yaklaşmasıyla birlikte Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı soruları da gündeme gelmeye başladı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ara tatil ile birlikte 18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen tatile çıkacak. Kreşler ana okulları bu süre içinde kapalı olacak. Ancak 9 günlük ara tatilde Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Ara tatilde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri kapalı mı, açık mı?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde ara tatil uygulaması bulunuyor. Ara tatilde özel eğitim-rehabilitasyon merkezleri açık oalcaktır. Her rehabilatasyon merkezinin yaz ayı iki haftalık tatili vardır ve buu tatilin ne zaman olacağı ise değişiklik gösterir.

Özel eğitim merkezleri ara tatilde kapanacak mı yoksa açık mı?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü gereği velilerin isteği, okulun uygun görerek başvuruda bulunması ve Valilikçe de uygun görülmesi halinde ara tatil, yarıyıl tatili ya da yaz tatillerinde de kurumlar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Özel okullar ara tatilde kapanacak mı?

Rehabilitasyon Merkezlerinin tatilleri diğer eğitim kurumlarından farklıdır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 veya 2 hafta tatil talep edilir. Makamlar bu talebi onaylarlarsa özel eğitim kururumu tatile girer. Bu süre içinde eğitim verilmez ve ücret talep edilemez.

Kasım ara tatil ne zaman?

2022'nin ilk ara tatili Kasım ayında olacak. 11 Kasım Cuma günü çalınan son ders zili ile tatile çıkacak olan öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.