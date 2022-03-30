Kara Tahta dizisi Esra kim? Kara Tahta dizisinde Esra'yı kim oynuyor? Esra'nın gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 30 Mart akşamı yayınlanacak ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. TRT 1'in iddialı dizileri arasında yer alan Kara Tahta dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Esra karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte Kara Tahta dizisi Esra'nın gerçek adı...

Kara Tahta dizisi Esra kim? Kara Tahta dizisinde Esra'yı kim oynuyor? Esra'nın gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi 30 Mart akşamı yayınlanacak ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. TRT 1'in iddialı dizileri arasında yer alan Kara Tahta dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Esra karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte Kara Tahta dizisi Esra'nın gerçek adı...

Kara Tahta dizisi TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin günler öncesinden yayınlanan fragmanı dizi tutkunlarını heyecanlandırmıştı. Kara Tahta dizisi 30 Mart çarşamba akşamı ilk bölümü ile TRT ekranlarında yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kara Tahta dizisi Esra kim?

Kara Tahta dizisinde Esra karakterini genç oyuncu Yasemin Yazıcı canlandırıyor. Yasemin Yazıcı daha önce pek çok dizi ve filmde rol aldı. İşte Kara Tahta dizisi Esra'nın gerçek kimliği ve hayatı...

Yasemin Yazıcı kimdir?

Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu pek çok dizi ve tiyatroda rol aldı.

Yasemin Yazıcı eğitimini İngiltere'nin başkenti Londra'da tamamladı. Londra'da Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı.

Dans ve müziğe ilgi gösteren Yasemin Yazıcı bu alanda eğitimler aldı.

Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Yasemin Yazıcı kariyerini oyunculuk alanında şekillendirmek için çalışmalara başladı.

Yasemin Yazıcı oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'da devam etmektedir.

İlk kamera önü deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Son Yaz isimli dizide Naz rolü ile yaşayan Yasemin Yazıcı Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi birçok tiyatro oyunlarında da oynadı.

Kara Tahta oyuncuları

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin