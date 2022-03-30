Kara Tahta dizisi Irmak kim? Kara Tahta Irmak'ı hangi oyuncu oynuyor? Irmak'ın gerçek adı ne? TRT'nin iddialı dizilerinden olan Kara Tahta konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Atlas'ın öğretmen olarak eski okuluna atanması ve okulunda yaşananlar anlatılıyor. Dizide Irmak karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. İşte Kara Tahta dizisi Irmak Öğretmen gerçek adı...

Kara Tahta dizisi Irmak kim? Kara Tahta Irmak'ı hangi oyuncu oynuyor? Irmak'ın gerçek adı ne? TRT'nin iddialı dizilerinden olan Kara Tahta konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Atlas'ın öğretmen olarak eski okuluna atanması ve okulunda yaşananlar anlatılıyor. Dizide Irmak karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. İşte Kara Tahta dizisi Irmak Öğretmen gerçek adı...

TRT1 ekranlarında 30 Mart Çarşamba günü yeni bir dizi daha yayın hayatına başladı. Dizinin konusu izleyicileri iöine çekerken güçlü oyuncu kadrosu da dikkatleri çekti. Dizinin başrol karakterlerini Atas ve Irmak oluşturuyor. Irmak karakterinin başarılı oyunculuğu izleyicilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Kara Tahta dizisi Irmak kim? Kara Tahta Irmak'ı hangi oyuncu oynuyor? Irmak'ın gerçek adı ne? gibi sorular izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı.

Kara Tahta dizisi Irmak kim?

Yıllar boyu Atlas'ı unutamayan Irmak'ın hayatı Atlas'ın yaşadığı ilçeye geri dönmesiyle değişecektir. Kara Tahta dizisinde Irmak karakterini genç oyuncu Miray Daner canlandırmaktadır. Miray Daner pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Miray Daner'in hayatı ve biyografisi...

Miray Daner 15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Miray Daner dizi ve film oyuncusudur. Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan Miray Dane pek çok dizide ve filmde rol almıştır. 7 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı.

Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.

İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner Aras Bulut İynemli'nin kuzeni mi?

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler?

Kara Tahta dizisinin başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaşıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu;

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin