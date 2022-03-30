Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler?
Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kara Tahta ilk bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da merak ediliyor. Her çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner yer alıyor.
2022-03-30 17:26:04
Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kara Tahta ilk bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da merak ediliyor. Her çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner yer alıyor.
Yeni yayın dönemine iddialı bir şekilde giren TRT'de yeni dizileri bir bir yayınlanmaya başlandı. Dizi izleyicilerinin vazgeçilmez kanalı olmayı başaran TRT'nin yeni dizisi izleyicisi ile buluşuyor. Kara Tahta dizisi ilk bölümü ile 30 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak. Fragmanları günler öncesinde dönen dizinin konusu ise izleyicler tarafından merak ediliyor.
Kara Tahta dizisi konusu nedir?
Kara Tahta dizisi adından da anlaşılacağı üzere okul yıllarını anlatan bir dizidir. Dizide lise döneminde akran zorbalığına uğrayan Atlas'ın okuluna öğretmen olarak geri dönmesi anlatılıyor. Atlas terk ettiği okula matematik öğretmeni olarak atanıyor. Atlas'ın okulda yaşayacağı zorluklar dizinin ana konusunu oluşturacak.
Kara Tahta dizisi hakkında
Kara Tahta dizisi TRT'nin iddialı dizilerinden biri. Dizi ÜS Yapım imzası ile ekranlara gelecek. Kara Tahta dizisinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstleniyor. Senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme aldı.
Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler?
Kara Tahta dizisinin başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaşıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu;
Furkan Andıç - Atlas
Miray Daner - Irmak
Cengiz Bozkurt - Arif
Çiçek Dilligil - Sevgi
Mine Tüfekçioğlu - Ülfet
Onur Durmaz - Cafer
Selen Uçer - Münevver
Kerem Arslanoğlu - Bekir
Taylan Meydan - İskender
Nizam Namidar - Hikmet
Yasemin Yazıcı - Esra
Veda Terzioğlu - İrem
Murat Danacı - Harun
Ömer Faruk Uluocak - Nevzat
Eylül Uğan - Aylin
Kara Tahta dizisi hangi gün yayınlanıyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Dizi her çarşamba akşamları yayınlanacak. .
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