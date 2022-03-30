Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kara Tahta ilk bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da merak ediliyor. Her çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner yer alıyor.

Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kara Tahta ilk bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da merak ediliyor. Her çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner yer alıyor.

Yeni yayın dönemine iddialı bir şekilde giren TRT'de yeni dizileri bir bir yayınlanmaya başlandı. Dizi izleyicilerinin vazgeçilmez kanalı olmayı başaran TRT'nin yeni dizisi izleyicisi ile buluşuyor. Kara Tahta dizisi ilk bölümü ile 30 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak. Fragmanları günler öncesinde dönen dizinin konusu ise izleyicler tarafından merak ediliyor.

Kara Tahta dizisi konusu nedir?

Kara Tahta dizisi adından da anlaşılacağı üzere okul yıllarını anlatan bir dizidir. Dizide lise döneminde akran zorbalığına uğrayan Atlas'ın okuluna öğretmen olarak geri dönmesi anlatılıyor. Atlas terk ettiği okula matematik öğretmeni olarak atanıyor. Atlas'ın okulda yaşayacağı zorluklar dizinin ana konusunu oluşturacak.

Kara Tahta dizisi hakkında

Kara Tahta dizisi TRT'nin iddialı dizilerinden biri. Dizi ÜS Yapım imzası ile ekranlara gelecek. Kara Tahta dizisinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstleniyor. Senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme aldı.

Kara Tahta dizisi oyuncuları kimler?

Kara Tahta dizisinin başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaşıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu;

Furkan Andıç - Atlas

Miray Daner - Irmak

Cengiz Bozkurt - Arif

Çiçek Dilligil - Sevgi

Mine Tüfekçioğlu - Ülfet

Onur Durmaz - Cafer

Selen Uçer - Münevver

Kerem Arslanoğlu - Bekir

Taylan Meydan - İskender

Nizam Namidar - Hikmet

Yasemin Yazıcı - Esra

Veda Terzioğlu - İrem

Murat Danacı - Harun

Ömer Faruk Uluocak - Nevzat

Eylül Uğan - Aylin

Kara Tahta dizisi hangi gün yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Dizi her çarşamba akşamları yayınlanacak. .