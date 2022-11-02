Kara Cuma indirim günleri | Black Friday 2022 indirimleri başladı mı? (Amazon-Trendyol-Hepsiburada)

Alışveriş yapmak isteyenler uzun süre Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerinin başlamasını bekliyor. Kasım ayına girilmesiyle pek çok online alışveriş platformu indirim kampanyalarına start verdi. İndirimli ürün almak isteyenler ise Kara Cuma indirim günleri ne zaman? Black Friday 2022 indirimleri başladı mı? Amazon-Trendyol-Hepsiburada Kara Cuma indirimleri başladı mı? sorularına yanıt arıyor.

Alışveriş yapmak isteyenler uzun süre Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerinin başlamasını bekliyor. Kasım ayına girilmesiyle pek çok online alışveriş platformu indirim kampanyalarına start verdi. İndirimli ürün almak isteyenler ise Kara Cuma indirim günleri ne zaman? Black Friday 2022 indirimleri başladı mı? Amazon-Trendyol-Hepsiburada Kara Cuma indirimleri başladı mı? sorularına yanıt arıyor.

Alışveriş tutkunlarının uzun zamandır beklediği indirim ayı sonunda geldi. Kasım ayında pek çok marka ve online alışveriş platformu çeşitli indirimler yapıyor. Yüzde 60-70'e varan indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerini bekliyor. Kasım ayının son haftalarında başlaması beklenen indirim günleri bazı markalar için çoktan başladı. Kara Cuma indirim günleri ne zaman? Black Friday 2022 indirimleri başladı mı? soruları da bu dönemde oldukça fazla sorulmaya başlandı.

Kara cuma indirimi ne zaman başlıyor?

Kara Cuma indirim günleri 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Pek çok marka 25 Kasım'da ürünlerini yüzde 60-70 oranında indirimlerle mülşterilerine sunuyor. Kara cuma indirimine bazı markalar Kasım ayının başında da başlayabiliyor. Kasım ayı ile birlikte ülkemizde indirim günleri başlamış oluyor. Markalar kendi indirim günlerini de Kasım ayında müşterilerine sunuyor.

Zara-Bershka-Pull And Bear Kara Cuma (Black Friday) ne zaman başlıyor?

Kış aylarına doğru gelindikçe en merak edilen konuların başında da markaların kış imdirim günlerinin ne zaman başlayacağı oluyor. Zara-Bershka-Pull And Bear aynı grup altında bulunuyor dolayısıyla kış indirim günleri aynı anda başlıyor. 2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Zara-Bershka-Pull And Bear internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Kara Cuma (Black Friday) indiri günlerine dair son duyurular yapılacaktır.

2022 Hepsiburada Kara Cuma (Efsane Cuma) indirim günleri ne zaman?

Dünya genelinde Kara Cuma (Black Friday) indirimleri olarak bilinen Kasım ayı sonu indirimleri Hepsiburada platformunda Efsane Cuma indirimleri olarak adlandırılıyor. Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri 2022 yılında 21-26 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. 21-26 Kasım tarhleri arasında Hepsiburada'da satılan binlerce üründe çok cazip indirimler uygulanacak. Bazı markalara özel olarak Hepsiburada Kasım indirimlerinin Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

2022 Trendyol Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirimi ne zaman?

Muhteşem Cuma (Kara Cuma-Black Friday) indirim günleri normalde 25 Kasım'da başlıyor. Ancak markalar ve online alışveriş platformları kendi indirim günlerini kendileri belirliyor. Kara Cuma indirimleri Trendyol'da geçtğimiz yıl 23-26 Kasım tarihlerinde uygulanmıştı. Bazı ürünlerde indirimler Kasım ayının sonuna kadar devam etmişti. 2022 yılında da Muhteşem Cuma indirimlerinin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Trendyol Kara Cuma indirimleri için reklamlar yolu ile duyurular yapılacktır.

2022 Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman?

2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım'da başlıyor. 25 Kasım'da pek çok marka ve üründe Kara Cuma (Black Friday) indirim çılgınlığı başlayacak. Uygun fiyata ve yüksek indirimlerle ürün almak isteyenler Kara Cuma (Black Friday) indirim kampanyalarını şimdiden takip etmeye başladı. Ülkemizde geçtiğimiz sene Amazon Kara Cuma (Black Friday) indirim günlerine bir hafta erken başlamıştı. Kasım ayına girilince markalar ve işletmeler indirim günlerini kamuoyuna duyuracaktır. Amazon'un duyuru ve reklamları yakından takip edilerek Kara Cuma (Black Friday) indirim günleri hakkında net bir bilgi elde edebilirsiniz.

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