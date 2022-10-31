H&M indirim günleri 2022 | H&M Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman? H and M Cyber Monday indirimi başladı mı? 2022 yılı indirimleri alışveriş tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde onlarca mağazası bulunan moda devi H&M'den indirimli ürün almak isteyenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri kapsamında H&M mağazalarında yüzlerce ürün büyük indirimlerle müşterilere sunuluyor. İşte H&M 2022 indirim günlerine dair detaylar...

Stockholm merkezli tekstil devi H&M en ternd ürünlerini indirimde satın almak isteyenler Black Friday (Kara Cuma) indirim günlerinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Kasım ayı hem mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında indirim ayı olarak kabul edilyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimleri kapsamında yüzde 70'e varan gerçek indirimlerle ürünleri almak mümkün. 1000 TL civarındaki bir montu indirim kapsamında 300-400 TL arasında almak mümkün. Durum böyle olunca 2022 H&M indirim günleri ne zaman? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor.

H&M indirim günleri 2022

H&M mağazalarında ve H&M online satış kanallarında yılın belli dönemlerinde indirimler yapılıyor. H&M indirimli ürünlerine Black Friday (Kara Cuma) kapsamında sahip olmak isteyenler Kasm ayının gelmesini iple çekiyor. Black Friday indirimleri 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü başlıyor. H&M Black Friday indirim günleri hakkında henüz net bir tarih verilmedi. Mağazaların ve online platformun duyuruları yakından takip edilerek H&M indirimlerinden önceden haberdar olabilirsiniz.

H&M Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman?

Tüm dünyada Kasım ayının son haftası Black Friday (Kara Cuma) günleridir. Bu günde mağazalarda ve online satışlarda büyük indirimler olur. Depolarını boşaltmak isteyen mağazalar tüketicilere indiirmli ürünler sunar. Black Friday (Kara Cuma) indirim günlerine insanların ilgisi de oldukça fazla. Büyük indirimlerle ürünleri almak isteyenler mağazalarda uzun kuyruklar oluşturabiliyor. H&M Black Friday (Kara Cuma) indirimleri hakkında henüz duyuru yapılmadı. Mağazanın duyuruları yakından takip edilerek 2022 H&M Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

H and M Cyber Monday indirimi başladı mı?

H&M mağazalarında ve internet sitelerinde kadınlar, erkekler, çocuklar ve bebeklere özel birçok kıyafet, ayakkabı ve daha fazla üründe indirime gidiliyor. Mağazalarda indirim olduğu gibi Cyber Monday adı ile internet satışlarında da indirim günleri oluştu. H&M Cyber Monday indirimleri geçtiğimiz yıl 29 Kasımda yapılmıştı. Bu sene de kasımım ayının sonuna doğru indirimlerin başlaması bekleniyor. Büyük indirimleri kaçırmamak için H&M mağazalarındaki duyuruları yakından takip edin.

H & M nedir?

H & M Hennes & Mauritz AB (kısa adı H&M) Stockholm merkezli uluslararası perakende giyim firması. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren şirket erkek, kadın, gençler ve çocuklar için giyim eşyası üretmektedir. 2019 itibarıyla, 74 ülkede 5,000 değişik isimli mağazalarda, 126,000 çalışanıyla hizmet vermektedir. İspanya merkezli Inditex'den sonra dünyanın en büyük ikinci giyim mağazasıdır.

Firmanın kurucusu Erling Persson iken, şu an oğlu Stefan Persson ve Helena Helmersson tarafından yönetilmekltedir.

H & M markaları şunlar;

H&M

COS

Monki

Cheap Monday

Weekday

& other stories

H&M Home

Afound

Arket