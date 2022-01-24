Kaktüs bitkisi, bakımı kolay bir şekilde yapılan bitkilerdendir. Ayrıca maruz kaldığımız radyasyonu bir nebze de olsa emmektedir. Bu yüzden son zamanlarda 'dikensiz kaktüs' olarak da adlandırılan sukulentler oldukça popüler olmaya başlamıştır. Peki kaktüs bakımı nasıl olmalı? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Kaktüs çöl bitkisi olduğu için zorlu şartlara adapte olabilen bakımı oldukça kolay bir şekilde yapılan bir bitkidir. Fakat doğru bir şekilde bakımı gerçekleştirilmezse kolaylıkla çürüyebilir.

Kaktüs bakımı nasıl olmalı?

Kaktüsü satın aldığınız kaptan çıkardıktan sonra bulunduğu saksıdan biraz daha büyük ama yine küçük sayılabilecek bir saksıya dikmeniz gerekir. Saksı drenajlı olmalı, yani alt kısmında delikler ve alt tablası olması gerekir. Suyu çok sevmeyen bit bitki olduğu için fazla suyun bu deliklerden aşağı akması ve kökleri çürütmemesi gerekir.

Kaktüs büyüdükçe saksıyı değiştirmeniz gerekecektir. Bu yüzden toprak seçiminden saksı değişimine kadar bu konuda bilmeniz gereken çok şey var. Kullanacağınız saksının en alt kısmına çakıl taşları serpiştirin. Bu, fazla suyun kaktüsün köklerine zarar vermesinin önüne geçecektir. Daha sonra çiçek toprağı ve kalın kum karışımından oluşan kaktüs toprağı temin edin ve bu toprağı, saksı boyunun yaklaşık 2/3'ü dolacak şekilde, çakıl taşlarının üzerine koyun. Koyarken üzerine fazla bastırmamayın. Bu aşamadan sonra elinize diken batmasını önleyecek bir eldiven geçirin ve kaktüsü köklerine zarar vermeyecek şekilde dikkatli bir şekilde çıkarıp yeni saksıya yerleştirin. Üzerine çok fazla olmayacak şekilde, bastırmadan toprak koyun. Kaktüsü diker dikmez can suyu olarak adlandırılan ilk sulama işlemini yapmayın. İlk sulama işlemini 1-2 gün sonra gerçekleştirin.

Kaktüsü sularken saksısının altındaki tablanın boş olduğundan emin olun, değilse boşaltın. Daha sonra kaktüsün toprağını parmağınızla kontrol edin, yalnızca üst kısmının değil iç kısmının da kuruduğundan emin olun. Eğer toprak nemli bir haldeyse sulama yapmanıza gerek yoktur, fakat toprak tamamen kuruduysa bol suyla güzel bir şekilde sulayabilirsiniz. Sulama yaparken suyun kaktüsün gövde kısmına gelmemesine özen göstermeli, sadece toprağı ıslatmalısınız. Bu yüzden ince uçlu bir sulama kabı kullanmanızda yarar vardır.

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