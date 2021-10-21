Kaf suresi nedir (Diyanet)? Kaf suresinin Türkçe okunuşu
Kaf Suresi Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 50.sure olan Kaf Suresi, birçok kişi tarafından sıklıkla okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Mekke’de iken inen Kaf suresinin 38.ayetinin Peygamberimiz Medinedeyken indirildiği söylenir. Sure ismini, başlangıçta yer alan kaf harfinden almaktadır. Hucurat suresinden sonra ve Zariyat suresinden önce gelen Kaf suresi, iniş sırasına göre 34.sırada yer almaktadır. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça merak edilen sure birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Peki Kaf suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?Kaf suresinin Türkçe meali nasıldır? Kaf suresi Kur-an’ın kaçıncı suresidir? Kaf suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Kaf suresi…İşte tüm detayları ile Kaf suresi…
2021-10-21 22:54:40
Kaf Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 50.sure olan Kaf Suresi, birçok kişi tarafından sıklıkla okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Mekke'de iken inen Kaf suresinin 38.ayetinin Peygamberimiz Medinedeyken indirildiği söylenir. Sure ismini, başlangıçta yer alan kaf harfinden almaktadır. Hucurat suresinden sonra ve Zariyat suresinden önce gelen Kaf suresi, iniş sırasına göre 34.sırada yer almaktadır. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça merak edilen sure birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Peki Kaf suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?Kaf suresinin Türkçe meali nasıldır? Kaf suresi Kur-an'ın kaçıncı suresidir? Kaf suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Kaf suresi…İşte tüm detayları ile Kaf suresi…
Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması sebebiyle her ayeti ve her kelimesi müslüman nezdinde büyük öneme sahiptir. Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanı sıra, Arapça yazan ayetlerin ne anlama geldiğini de merak etmektedirler. Okunuşu ve anlamı insanlar tarafından merak edilen surelerin başında Kaf suresi gelmektedir. Başlangıçta yer alan Kaf harfinden ismini alan sure, Mekke'de nazil olmuştur. Toplamda 45 ayet içeren sure, içerisinde çeşitli konuları anlatmaktadır. Sure içerisinde anlatılan başlıca konular şöyledir;
İslam inancının temel meseleleri
Allah'ın birliği, varlığı ve kudreti
Peygamberlik mevzusu
Hesap günü ve yeniden dirilme
Geçmiş ümmetlerin başından geçen olaylar
İnkar eden toplulukların azapları
Kaf suresi nedir (Diyanet)?
Toplamda 45 ayetten oluşan Kaf suresi, Kur'an-ı Kerim'de 50. sırada yer almaktadır. İniş sırasına göre 34.sırada bulunan Kaf suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kaf suresinde genel olarak İslam inancının temel meseleleri , Allah'ın birliği, varlığı ve kudreti, Peygamberlik mevzusu, hesap günü ve yeniden dirilme, geçmiş ümmetlerin başından geçen olaylar, inkar eden toplulukların azapları gibi konular ele alınmıştır.
Kaf suresinin Türkçe okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
1.Kaf vel kur'anil mecid
2.Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
3.E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd
4.Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
5.Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
6.E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
7.Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
8.Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
9.Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
10.Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd
11.Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
12.Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
13.Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut
14.Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
15.E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
16.Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
17.İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
18.Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
19.Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
20.Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
21.Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
22.Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
23.Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
24.Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
25.Mennaıl lil hayri mu'teim murib
26.Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
27.Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
28.Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
29.Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
30.Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid
31.Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
32.Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
33.Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
34.Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
35.Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
36.Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
37.İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid
38.Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
39.Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
40.Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
41.Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib
42.Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
43.İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
44.Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
45.Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd
Kaf suresinin meali nedir (Diyanet)?
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1, 2.Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu tuhaf bir şeydir!"
3."Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!"
4.Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.
5.Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.
6.Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
7.Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
8.Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
9, 10, 11.Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.
12, 13, 14.Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.
15.İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.
16.Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
17.Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.
18.İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.
19.Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, "İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir" denir.
20.(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.
21.Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.
22.(Ona) "Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir" (denir.)
23.Beraberindeki (melek) şöyle der: "İşte bu yanımdaki hazır."
24, 25.(Allah şöyle der:) "Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!"
26."Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!"
27.Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi."
28.Allah şöyle der: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım."
29."Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim."
30.O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.
31.Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.
32, 33.Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."
34."Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür."
35.Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.
36.Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?
37.Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.
38.Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
39.O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.
40.Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.
41.(Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.
42.O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.
43.Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.
44.O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.
45.Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.
Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?
Neredeyse 1400 yıl önce Allah'ın Cebrail (as) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)'a gönderdiği Kur'an-ı Kerim tüm müslümanlar tarafından yüzyıllardır rehber edinilen en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in içeriği kadar, surelerin isimleri, sayısı ve ayet sayısı gibi özellikleri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var? Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısı nedir ve isimleri nelerdir?
İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Hz.Muhammed (sav) 40 yaşındayken Mekke'de inmeye başlamıştır. Cebrail peygamber Hz.Muhammed'e Nur dağının Hira mağarasında ayetleri ilk ayetleri ezberletmiştir. İlk olarak Alak suresinin ilk 5 ayetinin inmesiyle başlayan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de İkra yani Oku'dur. Yüzyıllardır tüm müslümanların hayatlarının her anını dizayn etmek için kullandıkları bu yegane kaynak, hiç tahrif olmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
Hz.Muhammed (sav)'in peygamber olmasıyla 610 yılında inmeye başlayan ve 13 yıl Mekke'de 10 yıl da Medine'de inen Kur'an ayetleri 23 yılın sonunda tamamlanmıştır. Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an ayetleri, sahabeler tarafından ezberlenerek daha sonra dört halife döneminde kitaplaştırılarak çoğaltılmıştır.
23 yılda inen Kur'an-ı Kerim'de toplamda 114 sure vardır. Bu surelerin tamamında 6236 ayet vardır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı şöyle açıklamada bulunmuştur: Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.
Ayet nedir?
Arapça'da delil, alamet anlamına gelen ayet kelimesi, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'deki her bir harf, kelime veya cümleye verilen addır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure içinde 6236 ayet olduğu bilinir.
Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri
1- Fatiha
2- Bakara
3- Ali- İmran
4- Nisa
5- Mâide
6- En'am
7- A'raf
8- Enfal
9- Tevbe
10- Yunus
11- Hûd
12- Yusuf
13-Rad
14- İbrahim
15- Hicr
16- Nahl
17- İsra
18- Kehf
19- Meryem
20- Ta-Ha
21- Enbiya
22- Hac
23-Müminun
24- Nur
25- Furkan
26- Şuara
27- Neml
28- Kasas
29- Ankebut
30- Rum
31- Lokman
32- Secde
33- Ahzab
34- Sebe
35- Fâtır
36- Ya-Sin
37- Saffat
38-Sad
39-Zümer
40- Mümin
41-Fussilet
42- Şura
43-Zuhruf
44- Duhan
45-Casiye
46-Ahkaf
47-Muhammed
48-Fetih
49-Hucurat
50-Kaf
51-Zariyat
52-Tur
53-Necm
54-Kamer
55-Rahman
56-Vakıa
57-Hadid
58-Mücadile
59- Haşr
60- Mümtehine
61- Saf
62- Cuma
63- Münafikun
64- Tegabun.
65- Talak
66- Tahrim
67- Mülk
68- Kalem
69- Hakka
70- Mearic
71: Nuh
72: Cin
73: Müzemmil
74: Müdessir
75: Kıyamet
76- İnsan
77- Mürselat
78- Nebe
79- Naziat
80: Abese
81- Tekvir
82- İnfitar
83- Mutafffifin
84- İnşikak
85- Buruc
86- Tarık
87- Ala
88- Gaşiye
89: Fecir
90: Beled
91- Şems
92- Leyl
93- Duha
94- İnşirah
95- Tin
96- Alak
97- Kadir
98- Beyyine
99- Zilzal
100- Adiyat
101- Karia
102- Tekasür
103- Asr
104- Hümeze
105- Fil
106- Kureyş
107- Maun
108- Kevser
109- Kafirun
110- Nasr
111- Mesed
112- İhlas
113- Felak
114- Nas
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)