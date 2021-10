Kadınlarda neden hormon bozukluğu olur?

Hormon bozukluğu vücutta hormonların düzenli olarak salgılanamaması durumuna deniyor. Erkeklere nazaran kadınlarda çok daha fazla hormon bozukluğu gözüküyor. Hormon bozukluğu beraberinde birçok hastalığı da getirebiliyor. Birçok kadın hormon bozukluğu yüzünden çeşitli sağlık sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor.



Vücudumuzun habercisi olan hormonlar, endokrin bezlerinde üretilir. Hormonlar, kan dolaşımıyla doku ve organlara ne yapacaklarını ve ne zaman yapacaklarını iletir. Bu hormonlar düzenli bir şekilde salgılanamazsa ortaya hormon bozukluğu çıkar. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla hormon bozukluğu sıkıntısı yaşamaktadır.

Kadınlar hormon bozukluğu yüzünden birçok sağlık sorunu yaşayabiliyor. Hormon bozukluğu tiroid hormonlarında da kadınlık hormonlarında da görülebiliyor.

Kadınlar neden hormon bozukluğu yaşıyor?

Hormon bozukluğu yaşanmasının en büyük nedeni stres, sağlıksız ve düzensiz beslenme, yanlış ve düzensiz yaşam şeklidir.

Neden kadınlar erkeklerden daha çok hormon bozukluğu yaşıyor?

Kadınların vücudu regl döngüsü, hamilelik, menopoz süreci gibi dönemlerden geçer. Bu dönemlerde vücutlarında ciddi hormon değişimleri olur. Bu da fiziksel değişimlere sebep olur. Kadınlarda görülen polikistik over sendromu, erken menopoz, birincil yumurtalık yetmezliği, hormon değişiklikleri ve doğum kontrol hapları hormon bozukluğunun nedenleri arasındadır.

Kadınlarda hormon bozukluğu ne gibi belirtiler gösterir?

Hormon bozukluğu yaşayan kadınlarda kemik erimesi (osteoporoz), yorgunluk, depresyon hali, saçlarda dökülme, sancılı ve düzensiz regl döngüleri, sıcak basması, gece terlemeleri, ishal ve kabızlık, göğüslerin hassaslaşması, memede kist, vajinada kuruluk, kilo alımı, tüylenmenin artması, kısırlık, klitoris genişlemesi, konsantrasyon güçlüğü ve gözlerde kuruluk görülür.

Kadınlarda en çok hangi hormon bozuklukları görülür?

Özellikle genç kızlarda yaşanan hormon bozukluğu yüzünden tüylenme görülür. Ayrıca polikistik over sendromu da en sık yaşanan hormon bozukluklarından biridir. Polikistik over sendromunda da kadında tüylenme ve adet düzensizliği şikayetleri olabilir. Polikistik over sendromu yumurtlamayı da olumsuz etkileyebilir.

Hormon bozukluğunun herhangi bir tedavisi var mı?

Hormon bozukluğu tedavisi hastalığın sebebine ve hastaya göre değişebilir. Çeşitli ilaç tedavileriyle bu hastalık iyileştirilebilir. Ayrıca sağlıklı beslenme, sağlıklı ve düzenli bir yaşam şekli, spor aktiviteleri de hastalığın iyileşmesine katkı sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.