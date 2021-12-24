Kadınlar havuç tohumu çayı içmeli! Çünkü...

Havuç tohumunun içerisinde yüksek oranda A vitamini bulunur. Bu tohumdan ele edilen çay, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücuttaki etkisini azaltır. Havuç tohumu nedir? Havuç tohumu çayı nasıl hazırlanır? Havuç tohumu çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Havuç tohumu maydanoz ailesine aittir. Bu tohum gri renkte ve yumuşaktır. Otsu bitkisinden elde edilen havuç tohumu, havuçtan çok daha fazla vitamin ve mineral içermektedir. Kök sebze olan havucun oluşumunun ilk evresi olan tohumun yağı çıkarılır. Alternatif tıpta çay olarak da demlenerek içilir. İçeriğinde yüksek oranda beta karoten vardır. Bu yüzden vücut sağlığı için çok yararlıdır. Beta karoten bağışıklık sistemimizdeki antikorların sayısını artırır. Yüksek oranda virüse maruz kalmış bağışıklığa karşı kalkan vazifesi görür.

Havuç tohumu çayı nasıl hazırlanır?

Kaynamış iki bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı havuç tohumu ilave edin ve demlenmesini sağlayın. Yaklaşık on dakika demlenmesi yeterli olacaktır. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz içerisine bir tatlı kaşığı bal veya bir çorba kaşığı limon suyu da ilave edebilirsiniz.

Havucu rendeleyip kaynatıp suyunu süzerek de tüketebilirsiniz. Bu havuç suyu olarak geçer. Uzmanlar herhangi bir zararı olmadığı için günde iki bardak havuç suyu tüketilmesini tavsiye eder. Özellikle emziren ve hamile kadınların tüketmesi çok faydalı olacaktır.

Havuç tohumu çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Havuç çayı karaciğerin fonksiyonunu güçlendirir. Yapılan araştırmalar havuç çayının sarılık riskini azalttığını göstermiştir.

Bağışıklık sistemine güç kazandıran havuç çayı antikorların sayısının artmasını sağlar. Virüs ve enfeksiyonlu hücrelere karşı vücutta kalkan vazifesi görür.

Kadınların regl döneminde yaşanan gecikme ve düzensizlik için kadın doğum uzmanları havuç çayını tüketmeyi tavsiye eder. Bu çay ayrıca rahim duvarını da güçlendirir.

Havuç çayı da göz sağlığı için de çok faydalıdır. Gözün içerisinde bulunan sıvı oranını kontrol eder. İleri yaşa bağlı olarak görülme ihtimali olan katarak hastalığı riskini azaltır. Görme sorununun şiddetini azaltır.

Kandaki kötü kolesterol oranını düşürür. Basınç dengelenir. Bu yüzden kalp, damar ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.