Kademe kademe öğretmen maaş farkı | 2022 Temmuz öğretmen maaş farkı ne kadar? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Kademe kademe öğretmen maaş farkı | 2022 Temmuz öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4 maaş farkı kaç TL? Memurlar, emekliler ve asgari ücretliler gibi milyonlarca özel sektör çalışanları da artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarına Temmuz ayında ara zam aldı. Öğretmenler de maaşlarını Temmuz'da yüzde 42 oranında zamlı aldı. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte maaş farkları da ortaya çıkmış oldu. Öğretmen maaş farklarının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı da pek çok öğretmen tarafından araştırılıyor.

Kademe kademe öğretmen maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? öğretmen 9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4 maaş farkı kaç TL? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından interenette araştırılıyor. 2022 Temmuz ayında milyonlarca memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin maaşına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası memurlar için 14-15 günlük maaş farkı da ortaya çıktı. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşları erkene çekildi. Bu nedenle öğretemenler de maaşlarını 8 Temmuz'da aldı. Zamlı maaşlarını alan MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretemen için sırada 14-15 günlük maaş farkı ödemeleri var.

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

2022 Temmuz öğretmen maaş farkları henüz hesaplara yatmadı. Bilindiği gibi öğretmen maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Temmuz ayında maaşların hesaba geçmesiyle maaş farkları hesaplanıyor.

14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Temmuz ayında tüm memurlar gibi öğretmenlere de yüzde 42 oranında zam yapıldı. Öğretemenlere yapılan zamla birlikte en düşük öğretmen maaşı da 10 bin TL'ye dayandı. Öğretmenler 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı. Öğretmen 14-15 günlük maaş farklarının Temmuz ayının sonlarına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kademe kademe öğretmen maaş farkı ne kadar? (9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4)

1/4 25 14 Maaş farkı: 1584TL

1/4 25 14 Günlük Maaş farkı: 1572TL

1/3 24 14 Günlük Maaş farkı: 1567TL

1/2 23- 14 Günlük Maaş farkı: 1560TL

1/1 22- 14 Günlük Maaş farkı: 1555TL

2/3 21- 14 Günlük Maaş farkı: 1552 TL

2/2 20- 14 Günlük Maaş farkı: 1550TL

2/1 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1540TL

3/3 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1505TL

3/2 18- 14 Günlük Maaş farkı: 1503TL

3/1 17- 14 Günlük Maaş farkı: 1500TL

4/3- 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1508TL

4/2 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1496TL

4/1 15 - 14 Günlük Maaş farkı: 1492TL

5/3 14 - 14 Günlük Maaş farkı: 1413TL

5/2 13 - 14 Günlük Maaş farkı: 1411TL

5/1 12 - 14 Günlük Maaş farkı: 1403TL

6/3 11 - 14 Günlük Maaş farkı: 1395 TL

6/2 10 - 14 Günlük Maaş farkı: 1386TL

6/1 9 - 14 Günlük Maaş farkı: 1380TL

7/3 8 - 14 Günlük Maaş farkı: 1263TL

7/2 7 - 14 Günlük Maaş farkı: 1260TL

7/1 6- 14 Günlük Maaş farkı: 1254TL

8/3 5 - 14 Günlük Maaş farkı: 1250TL

8/2 4 - 14 Günlük Maaş farkı: 1245TL

8/1 3 - 14 Günlük Maaş farkı: 1240TL