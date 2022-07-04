En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 zamlı öğretmen en düşük kaç TL alacak? Öğretmen (sözleşmeli-kadrolu) maaşı kaç TL? Milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Öğretmen zamlı maaşları şimdiden merak edilip araştırılmaya başlandı bile. 2022 Ocak ayında öğretmenlere yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. Temmuz ayında ise yüzde 40-44 arası bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. 2022 Temmuz öğretmen maaşları bu tahminlerde artarsa en düşük öğretmen aylığı ise şöyle olacak.

Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasına sayılı saatler kaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğretmenler seminerlerin ardından yaz tatiline çıktı. MEB bünyesinde görevli bir milyona yakın öğretmen 2022 yılı Temmuz zammı ile birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon rakamları ile bu sorunun cevabı netlik kazanacak.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Memurlara yüzde 40-44 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Net zam oranları ise 4 Temmuz'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Bakan Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memurlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını belirtmişti. Buna göre yüzde 40 gelmesi beklenen enflasyon farkının üzerine 2-3 puanlık ek zam gelebilir.

Temmuz 2022 zamlı öğretmen en düşük kaç TL alacak?

Yüzde 40 enflasyon tahmini ile yapılan hesaplamaya göre en düşük öğretmen maaşına 2.300 TL gibi bir artış yapılacak. 2022 Ocak ayından sonra mevcut maaşı 6.633 TL olan bir öğretmenin maaşı Temmuz zammı ile birlikte en düşük 8.955 TL civarında olması bekleniyor.

NOT: Belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır. Öğretmen ve memur maaş samları 4 Temmuz'dan sonra netlik kazanacak.

8'e 1 kademe derece öğretmen maaşı kaç TL?

8/1 kademe ve dereceki bir öğretmenin mevcut maaşı 7.073 TL'den yüzde 40 zamla 9.902 TL'ye çıkması bekleniyor.

Zamlı 9/1 öğretmen maaşı kaç TL?

2022 Ocak zamlarından sonra yeni öğretmen olan bir öğretmen mevcutta 6.633 TL civarı maaş alıyordu. Temmuz zammından sonra (yüzde 40 zam olursa) 9'a 1 öğretmen maaşı 8.955 TL civarında çıkması bekleniyor.

2022 Kademe kademe öğretmen maaşları (Tahmin)

Derece/Kademe - Mevcut Maaş - Yüzde 40 Zamlı maaş

1/4 25 yıl+ 8021 11229 TL

1/4 25 yıl 8019 11226 TL

1/3 24 yıl 8.000 11.200 TL

1/2 23 yıl 7989 11184 TL

1/1 22 yıl 7979 11170 TL

2/3 21 yıl 7870 11018 TL

2/2 20 yıl 7860 11004 TL

2/1 19 yıl 7857 10999 TL

2/3 21 yıl 7824 10953 TL

2/2 20 yıl 7814 10939 TL

2/1 19 yıl 7802 10922 TL

3/3 19 yıl 7662 10726 TL

3/2 18 yıl 7642 10698 TL

3/1 17 yıl 7622 10670 TL

4/3 16 yıl 7618 10665 TL

4/2 16 yıl 7532 10544 TL

4/1 15 yıl 7473 10462 TL

5/3 14 yıl 7202 10082 TL

5/2 13 yıl 7195 10073 TL

5/1 12 yıl 7190 10066 TL

6/3 11 yıl 7184 10057 TL

6/2 10 yıl 7180 10052 TL

6/1 9 yıl 7171 10039 TL

7/3 8 yıl 7101 9941 TL

7/2 7 yıl 7097 9935 TL

7/1 6 yıl 7092 9928 TL

8/3 5 yıl 7086 9920 TL

8/2 4 yıl 7080 9912 TL

8/1 3 yıl 7073 9902 TL .